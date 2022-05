Propietarios de Riverside denuncian que Cine Città los tilda de «extorsionadores» a tres meses del incendio

El edificio Riverside luce ahora una fachada recién pintada, en la que cuelga una pancarta grande y negra: “Cine Città, honrando su compromiso, restaura el edificio Riverside. #NoALaExtorsión”. Algunos peatones se detienen a mirarla fijamente en la avenida principal de Colinas de Bello Monte, en el municipio Baruta del Área Metropolitana de Caracas. Obreros trabajan en el lugar en la mañana del 17 de mayo.

Hace tres meses, el 31 de enero de 2022, un incendio en el negocio mayorista de la empresa se extendió y causó graves daños a la estructura residencial, afectando a un total de 32 familias. A la fecha, 18 propietarios se mantienen exigiendo una indemnización de la que no han recibido respuesta.

«Ellos están acusando a los vecinos de Riverside de ser unos extorsionadores, simplemente porque estamos solicitando una indemnización justa de su parte por lo ocurrido. Hasta los momentos no hay un informe oficial de bomberos que certifique la habitabilidad del inmueble. Ellos han entrado a hacer reparaciones en el edificio sin autorización de la junta de condominio ni la administradora», explicó Jesús Romero, propietario del penthouse 71 de Riverside, a Efecto Cocuyo.

Por otro lado, el equipo legal de Cine Città afirmó que no ofrecerá declaraciones por ahora y hasta que sus propios estudios sobre la estructura no estén terminados. Luis Martínez, jefe de obras del Riverside, aseguró que la compañía dio la autorización de comenzar a reparar áreas comunes y algunos apartamentos del edificio. El 2 de mayo los propietarios informaron que la empresa había adquirido cinco inmuebles a través de un tercero.

Dos versiones

Algunos vecinos de Riverside señalaron a Efecto Cocuyo que trabajadores de Cine Città cambiaron las cerraduras y que para poder entrar a sus viviendas deben solicitar permiso. Martínez comentó que el único candado que hay es el del estacionamiento y que ese fue puesto por la junta de condominio. Sin embargo, para entrar por la fachada izquierda hay que pedir paso.

«Ellos pueden entrar por acá, pero cómo estamos arreglando aquella fachada no es que no se les dé permiso, es que antes de entrar tienen que avisar por precauciones, no vaya a ser que les caiga un bloque encima, de arriba», apuntó Martínez.

Igualmente, indicó que están haciendo pruebas en las columnas de la planta baja con especialistas, para verificar el daño del edificio. Agregó que hay algunas áreas del inmueble que están perjudicadas por el tiempo y no por el fuego.

«Nosotros sacamos los cables que estaban ahí y los cables están buenos. Tenemos pruebas. Estamos restaurando todo otra vez», comentó.

Los propietarios aseguran que Cine Città solo está «maquillando» el edificio y que no solucionan el problema real. Miguel Martínez, uno de los vecinos, denunció públicamente el 9 de mayo que los obreros ingresaron en los penthouse de Riverside sin autorización de sus dueños.

Los obreros enviados por Cine Citta que realizan trabajos ilegales en el Edificio Riverside entraron en los dos PH q son propiedad privada, violentando el derecho a la propiedad privada y el alcalde @darwingonzalezp no habla, no responde solo el día del incendio — Miguel Martinez (@Kansitomartinez) May 9, 2022

«Irrumpieron con amenazas al edificio, cambiaron todas las cosas que protegían al edificio y ahora los que tienen el acceso completo son ellos. Nosotros seguimos padeciendo, viviendo arrimados con familias y amigos», comentó Romero.

EL COLMO DEL CINISMO

No hay palabra q defina mejor las últimas acciones de Cine Citta, CINISMO, usar el hashtag noallaextorsion tratando de convertir en extorsionadores a las víctimas de una tragedia de estas dimensiones sólo denota los niveles de maldad q albergan en su corazón. pic.twitter.com/tJDh6KM72Y — DOCROMERO (@DOCROMERO) May 15, 2022

Sobre la pancarta

El jefe de obras de Riverside aseguró que no sabe a qué se refiere la pancarta colgada en la fachada de la estructura y que contiene el hashtag #NoALaExtorsión.

«Nosotros lo que estamos es trabajando. Me imagino es que ellos están pidiendo mucho a Cine Città. La verdad es que no puedo decir nada sobre eso, porque soy un simple trabajador. Ellos son los que tienen cuadrar eso con los dueños», dijo Martínez.

En febrero de 2022, un total de 21 dueños de apartamentos de Riverside contrataron los servicios de un bufete jurídico. A mediados de ese mes, el abogado que los representa organizó una reunión con el equipo legal de la compañía y presentó una propuesta de indemnización.

«No ha habido acercamiento ni intento de hablar con nuestros abogados. Esto ha sido un silencio total», señaló Romero sobre el tema.

#16May Marcos Pérez: Yo estoy esperando 900$ por metro cuadrado por mi apartamento, más los daños internos ocasionados por el incendio de Cine Cittá.



Vea la entrevista completa aquí:https://t.co/0pp2fleGnE pic.twitter.com/xPX9xRDVGs — Vladimir a la Carta (@Vladialacarta) May 16, 2022

Silencio de la alcaldía

Las denuncias y preguntas hacia el alcalde de Baruta, Darwin González, siguen siendo publicadas en redes sociales. Sin embargo estas no son respondidas.

«Eso está denunciado y se ha etiquetado al alcalde en todas las redes sociales y no hemos recibido ningún apoyo de la alcaldía», explicó Jesús Romero.

El viernes 18 de febrero de 2022, González afirmó que «un número importante» de vecinos de Riverside fueron indemnizados, en una entrevista para el canal Globovisión. Sin embargo, desde entonces ha sido desmentido por los afectados.

Algunos usuarios en Twitter denuncian que son bloqueados por la cuenta oficial del político cuando intentan mencionar la situación del Riverside o solicitan explicaciones sobre la situación actual de los residentes.