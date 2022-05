Productores en Venezuela se preparan para sembrar pese al fenómeno de La Niña, asegura Fedeagro 

Los productores en varios estados de Venezuela se preparan para sembrar, a pesar de que varias hectáreas se han perdido por inundaciones en el occidente y de que las fuertes precipitaciones se mantendrán hasta junio, informó Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro).

«Ya deberíamos tener la normalización de las lluvias para Portuguesa, Lara, Cojedes y Yaracuy. Luego para el occidente del país. En Barinas están sembrando. Ya los productores se están preparando: de haber precipitaciones esta semana, la siembra de maíz va a comenzar la que viene», explicó Fantinel a Efecto Cocuyo, este 4 de mayo.

Recordó que los aguaceros de abril se deben al fenómeno de La Niña, que en el país provoca exceso de lluvia y una disminución de la temperatura. Comentó que esto no supone un problema para algunos rubros que necesitan del agua, sino que más bien es beneficioso. Del maíz se busca sembrar al menos 230 mil hectáreas, del arroz unas 50 mil y de caña de azúcar otras 55 mil, en este ciclo de invierno.

Respecto a las inundaciones y los estados afectados en el occidente venezolano (Zulia, Mérida, Trujillo y Táchira), Fantinel indicó que las lluvias no son las responsables de los incidentes reportados hasta ahora. Agregó que la falta de mantenimiento y de un plan estatal es lo que ha causado las contingencias.

«Tenemos ya casi 15 años que estructuralmente no se acomoda una carretera, no se levanta un muro de contención, el río no se encauza, no se arreglan los puentes: entonces tú siempre vas a tener una emergencia. La lluvia siempre va a venir, pero no se arregla el problema principal y la presión del agua sigue causando daños», expresó.

La Confederación de Agricultores y Ganaderos (Cofagan), informó sobre más de mil animales muertos en fincas productivas afectadas por la crecida del río Zulia el 24 de abril. — Justo Bermúdez⚡ (@BermudezJustoVE) May 3, 2022

Los primeros días de mayo, Fedeagro reportó al menos 40 mil hectáreas agrícolas anegadas solo en Zulia, de las cuales 20 mil eran pastizales. Paul Márquez, presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Fegalago), señaló la cuenta aumentaba hasta las 100 mil. Esto se registró por el desbordamiento de los ríos Chama, Mucujeque y Zulia, los caños Blanco y Amarillo, además de la sedimentación del Lago.

«Básicamente se le hace un llamado al Ejecutivo nacional y a las gobernaciones, sobre todo de los estados andinos, de que hay que hacer unos arreglos estructurales. No podemos seguir poniendo pañitos de agua tibia, porque eso no soluciona nada y cada vez que llueve se van a desbordar los ríos«, dijo.

Algunos alimentos que se producen hoy en Venezuela

Los productores en Venezuela trabajan con pocos recursos, lo que requiere un mayor esfuerzo en su labor, apuntó Fantinel. Actualmente, hay una producción de 120 mil hectáreas de café, 25 mil de plátano y unas 70 mil hectáreas de hortalizas.

«No creo que tengamos mucha pérdida de plátano. Las hortalizas sí se afectan con la lluvia y hay una baja de la calidad, pero tenemos un consumo tan bajo que no creo que se vaya a notar. El consumo de hortalizas del venezolano es tan bajo que cualquier sobreproducción se queda en el campo», explicó.

Para el 25 de abril, al menos 200 productores zulianos afirmaron haber perdido totalmente sus cosechas de plátano, ocumo y parchita, de acuerdo con los datos suministrados por la Minuta Agropecuaria. Actualmente, se estima que la productividad del sector agrícola y ganadero o podría aumentar con una inversión de 1.000 o 1.500 millones de dólares, según Fedeagro.

Por otro lado, el profesor Werner Gutiérrez, ingeniero agrónomo y exdecano de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, reiteró que es complejo reportar cifras de las pérdidas en el país hasta que no se terminen las precipitaciones. Sin embargo, estimó que el zuliano municipio Sucre hay más de 3 mil hectáreas de plátanos afectadas.

De la guerra en Ucrania a los campos venezolanos

Fantinel advirtió que los estragos de la lluvia no son las únicas problemáticas que deben atenderse en el sector agropecuario. Aseguró que la guerra de Ucrania ha perjudicado la importación del fertilizante y que el déficit alcanza las 50 mil toneladas, debido a que el 80 % del que se utiliza en Venezuela proviene de Rusia. La situación se vuelve más grave conforme pasan los días.

Las sanciones occidentales a la Federación Rusa a raíz del ataque militar iniciado en Ucrania han frenado el comercio de fertilizantes, que son clave para las siembras.

«Dependemos de un país sancionado y tememos que Rusia no pueda volver a vender fertilizante para 2023», dijo el presidente de Fedeagro a Efecto Cocuyo.