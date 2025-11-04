La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exhorta a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro a liberar de inmediato a Diego Sierralta Barrios, único familiar directo de Yenny Barrios, paciente oncológica en estado crítico, quien fue detenida durante las protestas postelectorales de 2024 y ahora afronta una situación delicada de salud.

Yenny fue detenida en septiembre de 2024, lo que interrumpió sus sesiones de quimioterapia y la expuso a un proceso judicial plagado de irregularidades. Liberada en diciembre de ese año, vio cómo las autoridades arrestaron a Diego el 22 de enero de 2025, acusándolo de un supuesto tráfico de medicamentos.

Sierralta Barrios, quien estuvo varios meses exigiendo la liberación de su madre, fue detenido en Barquisimeto, estado Lara, cuando intentaba obtener el medicamento para su progenitora.

Sierralta ganó notoriedad al visibilizar en redes sociales el caso de su madre, Yenny Barrios, detenida durante una protesta. El joven alertó que necesitaba de quimioterapia y su vida corría riesgo durante su reclusión.

Su juicio permanece estancado, prolongando una separación que destruye la estructura familiar y compromete la salud de ambos. En estos meses, Yenny ha sufrido un deterioro progresivo: hospitalizaciones recurrentes y diálisis por complicaciones oncológicas.

#ATENCIÓN Exhortamos a las autoridades a otorgar la libertad a Diego Sierralta Barrios, único familiar directo de Yenny Barrios, paciente oncológica cuya salud se encuentra en estado crítico. La detención injusta de Diego constituye no solo una violación de sus derechos, sino…

La ausencia de Diego intensifica su vulnerabilidad física y emocional, amenazando su vida en un momento que exige apoyo familiar ininterrumpido y atención médica urgente.

Organizaciones de derechos humanos y activistas demandan la liberación inmediata e incondicional de Diego Sierralta Barrios. Madre e hijo merecen reunirse para enfrentar con dignidad esta crisis.