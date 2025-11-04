El periodista venezolano Joan Camargo recuperó su libertad este martes, después de más de 100 horas de desaparición forzada. Hasta los momentos se desconoce que grupo lo tenía cautivo ni más detalles de su liberación.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) fue el primer organismo que pudo dar a conocer la liberación. El ente gremial exigió a las autoridades una investigación sobre esos 5 días de retención.

La odisea de Camargo comenzó a las 8:05 de la mañana del 30 de octubre, cuando salió de su hogar en motocicleta rumbo a su rutina diaria. Testigos presenciaron cómo un vehículo rojo y una moto bloquearon su paso; de ellos descendieron sujetos vestidos de negro que lo obligaron a subir a la fuerza.

https://twitter.com/sntpvenezuela/status/1985814542807367731

Su última conexión en WhatsApp, a las 8:12, fue el hilo frágil que unía a su familia con la esperanza. «No es una detención, es un delito de desaparición forzada», denunció de inmediato el SNTP, elevando la voz en un país donde el silencio oficial equivale a complicidad.

Los días siguientes fueron un calvario de incertidumbre. Familiares y colegas recorrieron al menos seis centros de detención en Caracas –desde El Helicoide hasta la sede del Sebin–, solo para toparse con negativas sistemáticas.

El sábado, la familia presentó un habeas corpus ante el Palacio de Justicia, invocando la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, que obliga a una respuesta en 96 horas.

El lunes 3 de noviembre, María Dolores Rodríguez, madre de Camargo, grabó un video que se viralizó este martes como un grito de auxilio colectivo. «Son cinco días sin saber nada de él. Hemos ido a todas las entidades y en ningún lado me dicen dónde está. Él es un periodista que ha ejercido su profesión como debe ser», imploró.

La noticia de su liberación se dio a las 5:00 p.m. de este martes 4 de noviembre. «Después de 5 días desaparecido, el periodista Joan Camargo recuperó su libertad este #04Nov», posteó el SNTP en X, acompañando el anuncio con una fotografía de Camargo, visiblemente agotado.

El Sntp destaca que no se han revelado detalles sobre el lugar de su retención ni los motivos –o cargos– detrás de la privación de libertad.

Información en desarrollo…