Tres parejas del mismo sexo firman el Pacto Simbólico de Convivencia en El Tigre

Durante la noche de este martes 8 de marzo se realizó la primera firma del Pacto Simbólico de Convivencia entre personas de la comunidad LGTBI, ceremonia auspiciada por la alcaldía del municipio Simón Rodríguez, conocida como El Tigre, en Anzoátegui.

Fueron tres las parejas de mujeres las que se comprometieron en este evento: Scarlet Lucena y Leivyn Brito; Evelin León Gómez y Marly Araque Castellanos y Yenmmy García y Amelia Morales Vera, ambas oriundas de Charallave, estado Miranda.

#Anzoategui | Tercera pareja de la noche en firmar: Yenmmy García y Amelia Morales Vera, ambas de Charallave, Miranda.



Son 7 cláusulas que contiene este Pacto Simbólico de Convivencia. pic.twitter.com/RFQz8xNA1T — Miller Alvino Medina (@Milleralvinom) March 9, 2022

Pasos previos

El pasado 15 de febrero, el alcalde de El Tigre (estado Anzoátegui), Ernesto Paraqueima, dijo que estudiaban aprobar la unión entre personas del mismo sexo.

Y para ello evaluaban un decreto que viene a constituirse en un Pacto Simbólico de Convivencia, el cual contiene siete cláusulas.

Por el beneficio del acto, además, el ayuntamiento ofrece un paquete turístico de 400 dólares, que incluye estadía un hotel de la región y celebración. De hecho, el alcalde informó en su cuenta de Instagram que son varias las promociones que las personas pueden tomar, o no, y aclaró que por la realización de la unión simbólica no hay un cobro establecido.

#Anzoátegui | Palabras de una de las parejas que se unieron este #08Mar a través del Pacto Simbólico de Convivencia celebrado en El Tigre entre parejas LGBTIQ+. pic.twitter.com/l3eKFVGxeh — Miller Alvino Medina (@Milleralvinom) March 9, 2022

Explicó Paraqueima que este contrato no estará notariado, pero sí respaldado por la alcaldía del municipio Simón Rodríguez, y aunque en ese documento las partes se reparten sus bienes, no es seguro que sea aceptado en el resto de las entidades del país.

Es un «contrato entre un hombre y un hombre o una mujer y una mujer que tenga el peso de la ley, que esté visado o que sea un documento privado. Eso va a ser prácticamente un matrimonio, porque eso es lo que es el matrimonio, simplemente es un contrato», explicó a Monitoreamos a mediados de febrero.

En esa oportunidad, el alcalde agregó que “si el Estado no quiere meterse, en el caso de registro y notaría, entonces lo visamos y lo hacemos como documento privado, eso también serviría y seríamos nosotros los primeros”.

Esta iniciativa, consideró, responde a que en Venezuela no se ha aprobado legislación alguna que permita la unión de personas del mismo sexo, pese a las peticiones de colectivos LGBTIQ+.

«Las personas LGBTI se han protegido de algunas maneras a través de acuerdos. Por ejemplo, si tienen bienes económicos o inmuebles, pues se obtienen derechos a través de contratos. Pero sabemos muy bien que las leyes sucesorales en Venezuela siempre van a beneficiar a familiares, sobre todo si las personas se encuentran con jueces prejuiciosos. En conclusión, un contrato privado no es lo mismo que contraer matrimonio», explicó Piermattei a Efecto Cocuyo.

Sin embargo, la comunidad LGTBI señala que es necesario que el Estado reconozca para ellos la posibilidad de casarse y, a su vez, la cadena de derechos que conlleva el matrimonio, pues no se les ofrecen garantías de protección en ningún ámbito conyugal, ya sea económico o personal.

Por ejemplo, no es posible incluir al esposo o esposa en un seguro médico (por no existir contrato matrimonial válido), la pareja no podrá adoptar el apellido del otro, tampoco tomar decisiones en el área de salud ni reclamar la potestad de los hijos en conjunto, solo por mencionar algunos derechos básicos.

Otra de las metas de Paraqueima es decretar el 17 de mayo como el Día contra la Homofobia y la Discriminación en el municipio Simón Rodríguez, en la entidad oriental del país.

Con información de Albany Andara Meza