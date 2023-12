En el país se registraron al menos 6.973 muertes violentas durante 2023 de acuerdo con los datos presentados este 28 de diciembre por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

La organización aseguró que hay una tasa de 26,8 decesos por cada 100 mil habitantes, lo que supone una reducción en comparación con 2021 y 2022.

Roberto Briceño León, sociólogo y fundador del OVV, expresó que se calcularon 581 fallecimientos violentos por mes, 134 por semana y 19 por día. El informe arroja que hubo 1.956 homicidios y 953 muertes por intervención policial.

“Es importante resaltar que dos terceras partes de las víctimas de homicidio tenían entre 15 y 44 años”, dijo Briceño.

Además, se documentaron 4.064 muertes que aún permanecen en averiguaciones. El OVV recordó que en 2022 hubo un total de 9.367 muertes violentas en el territorio nacional de las cuáles 1.240 ocurrieron a manos de la policía, 2.328 fueron calificadas como asesinato y 5.799 seguían en averiguaciones.

“Se nota que a lo largo del año (2023) se ha dado una estabilización en las muertes violentas. En años anteriores había meses que tenían una mayor presencia de violencia, este año vemos que hay una cierta homogeneización a lo largo de 12 meses, lo cual lo interpretamos como una estabilización de los eventos en una fase de violencia crónica que se ha ido instalando en el país”, expresó Briceño.

Agregó que las cifras de desaparecidos en Venezuela siguen siendo altas. El observatorio contabilizó 1.443 personas desaparecidas a lo largo del año.

En cuáles estado hubo violencia

El balance anual del OVV revela que los estados con las mayores tasas de muertes violentas son, en orden, Distrito Capital (50,8 fallecidos por cada 100 mil habitantes), Miranda (41), Bolívar (38,5), La Guaira (36,4) y Amazonas (33,4).

En cambio, las entidades con las cifras más bajas fueron Mérida (17,9), Apure (15,1), Portuguesa (14,9), Nueva Esparta (14) y Táchira (11,).

“A pesar de la disminución experimentada, las tasas de muertes violentas de todas las entidades federales superaron las 10 víctimas por cada 100 mil habitantes, umbral a partir del cual la violencia letal es calificada como epidemia”, arroja el informe.

El mayor número de homicidios por entidad federal fue registrado en Miranda (279 casos), Distrito Capital (223) y Zulia (205). Por otro lado, los estados con más muertes con estatus de investigación son Miranda (580), Distrito Capital (528), Zulia (460), Bolívar (391), Carabobo (270), Lara (216), Anzoátegui (196) y Aragua (182).

El OVV afirma también que los tres municipios con mayor violencia en 2023 se ubicaron en la zona minera del estado Bolívar y se trata de El Callao (424 víctimas), Sifontes (Tumeremo) (151 víctimas) y Roscio (Guasipati) (134,3 víctimas).

“Aunque observamos una reducción importante en las cifras de las tasas de muertes violentas en el país, la tasa que tenemos a nivel nacional es superior a la de países tradicionalmente violentos, como México, Colombia y Brasil, siendo la tasa de Venezuela solo superada por Ecuador y Honduras, que serían los países que encabezarían las cifras en la región”, alertó Briceño este jueves.

Una perspectiva de género

El monitoreo realizado por el observatorio apunta que “Persiste la masculinización de la violencia fatal en el país”. El 61,4 % de las víctimas de lesiones personales, el 88,4 % de los asesinados y 98,6 % de los fallecidos por intervención militar eran hombres.

“En relación con las informaciones disponibles sobre el móvil del asesinato, encontramos que en los casos de violencia delincuencial el 95 % de las víctimas eran hombres. Sin embargo, en otros asesinatos que pueden ser razonablemente asociados a la violencia de género, las víctimas fueron un 56 % de mujeres”, reza el informe.

En el caso de las víctimas no fatales de la violencia, cuatro de cada diez fueron mujeres. Sin embargo, Gloria Perdomo, coordinadora nacional del OVV, señaló que en el caso del delito de violación el 96 % de las afectadas son justamente del sexo femenino.

“Buena parte de esta violencia no es conocida, no es registrada, ni siquiera es denunciada, informada, porque no hay confianza al respecto ante las instituciones públicas y en consecuencia no están en registros oficiales”, afirmó Perdomo.

Añadió que se han identificado 171 adolescentes, de 12 a 17 años, y 153 niños y niñas víctimas de violación y agresiones sexuales.

“Se advierte un patrón que identifica que el 89 % de las víctimas de violación y delitos sexuales son mujeres adolescentes y niñas menores de 12 años. Este es un dato que nos indica cuál es la población más vulnerable, a quién hay que proteger”, dijo la coordinadora.

Suicidio en el país

Gustavo Páez, coordinador del OVV Mérida, alertó que el número de casos de suicidios en Venezuela durante 2023 es de 2.358. Es decir, se registraron 8,2 suicidios por cada 100 mil habitantes. El incremento de la tasa, en comparación con el año anterior, es del 6,5 %.

Al igual que en el año 2022, el estado Mérida tiene la tasa más alta con 15,5 suicidios por cada 100 mil habitantes. En la lista siguen los estados Táchira con 13,6, Distrito Capital con 13,3, Trujillo con 11,9 y Lara con 10,2.

Páez apuntó que los hombres siguen siendo los que atentan contra su vida y que el ahorcamiento es el método más empleado. Además, la depresión aparece con el mayor peso relativo como móvil o causa presunta inmediata del suicidio.

“Mientras no acontezcan en el país los cambios estructurales económicos y políticos-institucionales, en tanto no se pongan en práctica las políticas públicas en materia de prevención de la violencia autoinflingida, el comportamiento suicida continuará siendo un problema de salud pública y de preocupación en el país”, acotó Briceño sobre el tema.

Opinión sobre la violencia

Finalmente, el OVV indicó que, al aplicar una encuesta en los hogares del territorio nacional, 43 % de los que respondieron aseguraron que la situación de violencia en Venezuela se mantiene igual y 35 % señaló que ha aumentado.

“Es importante como hecho social que, si bien las magnitudes de victimización reportada por la población se habían mantenido similares entre los años 2022 y 2023, hubo un incremento en la percepción de inseguridad en la población”, establece el observatorio.

Agregó que el 47 % de los venezolanos manifestó que, por temor a ser víctima de un delito violento, había restringido su asistencia a los lugares de recreación en las horas a las cuales acostumbraba acudir. Así mismo, 22 % de los encuestados afirmó que había sentido necesidad de mudarse de la zona o ciudad en la que vivía.

