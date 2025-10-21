Las intensas precipitaciones desatadas por el paso de la onda tropical número 48 han sumido al estado Sucre en una nueva emergencia, con desbordamientos de los ríos Manzanares y Tataracual que han provocado inundaciones, pérdida de enseres y el colapso de infraestructura clave.

La situación revive los estragos de las lluvias del año pasado, particularmente las de julio de 2024, y encienden nuevamente las alarmas en la región oriental de Venezuela.

Hasta ahora, no se reportan víctimas fatales ni heridos, pero las comunidades afectadas claman por ayuda gubernamental urgente. Aunque en las últimas 15 horas no ha llovido de nuevo fuertemente, autoridades se mantienen en alerta.

Repaso por los daños

En el municipio Montes, el río Manzanares causó el colapso del puente La Pomalaca, que conecta Cumanacoa, capital del municipio, con San Salvador, lo que deja incomunicadas a estas comunidades.

La fuerza de las corrientes socavó los cimientos de la estructura, interrumpió el tránsito, el suministro de bienes esenciales y el acceso a servicios de emergencia. El ministro para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, prometió la instalación de un puente de guerra para solventar la situación.

Asimismo, el río Agua Blanca, en el sector Agua Santa de Cumanacoa, se desbordó, lo que agravó las inundaciones en la zona.

Al menos seis comunidades en el eje carretero Cumaná-Cumanacoa, incluyendo San Fernando de Tataracual, El Chispero, Chiguana, Valle Grande y Las Quintas, reportan daños materiales en viviendas.

“En el eje carretero Cumaná-Cumanacoa, aproximadamente seis comunidades sufrieron algunas afectaciones menores”, señaló Luis Villalba, director de Protección Civil Sucre, quien destacó que los equipos de respuesta inmediata están desplegados para atender la crisis.

Buscando rutas

Protección Civil y la Alcaldía del municipio Montes evalúan los daños y buscan rutas alternas para restablecer la conectividad. En Cumaná, más de 300 trabajadores recolectaron 52 toneladas de basura arrastrada por las aguas en la calle Bolívar, en un esfuerzo por mitigar las inundaciones urbanas.

Las autoridades han distribuido alimentos, medicinas y productos no perecederos a las familias afectadas, que exigen una respuesta rápida para evitar que la situación alcance los niveles de devastación de 2024.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica para este martes lluvias y chubascos dispersos en Sucre, con temperaturas entre 24°C y 30°C y una probabilidad de precipitaciones del 40-60%. Las autoridades instan a la población a mantenerse alerta, evitar zonas de riesgo y reportar emergencias a través de los canales oficiales (@PCivil_VE).