Las intensas precipitaciones asociadas a la onda tropical número 48 y un sistema de baja presión con 90% de probabilidad de formación ciclónica, ubicado al occidente de Venezuela, han desencadenado emergencias en al menos tres estados venezolanos durante las últimas 48 horas.

Inundaciones, desbordamientos de ríos y daños materiales afectan a cientos de familias, mientras las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) alertan sobre la presencia de tres ondas tropicales activas que agravan las condiciones meteorológicas.

#Carabobo | 😱⛈️ Las intensas lluvias de este lunes #20Oct ocasionaron que el agua ingresara a los espacios del centro comercial Vía Venetto en el municipio Naguanagua, estado Carabobo.



➡️ La situación alertó a los clientes presentes en el centro comercial.



📹: e.i.noticias pic.twitter.com/dB2vXKVsE8 — Notitarde (@webnotitarde) October 20, 2025

En Carabobo

En Carabobo, las lluvias iniciadas el domingo 19 de octubre han colapsado sectores del sur de Valencia, Naguanagua, San Diego y Los Guayos. En el sector El Rincón de Naguanagua, el derrumbe de una pared perimetral en el conjunto residencial Doral Country dejó viviendas anegadas y vehículos atrapados bajo el agua.

El Centro Comercial Vía Veneto reportó inundaciones parciales, acompañadas de cortes eléctricos generalizados. El gobernador Rafael Lacava activó protocolos de emergencia, con equipos de bomberos y Protección Civil desplegados para asistir a las familias afectadas.

Cumanacoa bajo el agua

En Sucre, particularmente en Cumanacoa, municipio Montes, el desbordamiento del río Agua Blanca tras más de seis horas de lluvias ininterrumpidas inundó al menos 20 viviendas en la parroquia Aricagua, dejando más de 100 personas damnificadas. Comunidades como El Yaque y San Fernando de Tataracual reportaron pérdidas de enseres, árboles caídos y el colapso del puente de La Fuente, que conecta Cumanacoa con San Salvador, interrumpiendo el tránsito.

La gobernadora Jhoanna Carrillo, junto a Protección Civil, distribuye kits de asistencia humanitaria, incluyendo colchonetas y alimentos. «Estamos trabajando con el gobierno nacional para atender a las seis comunidades afectadas en el eje Cumaná-Cumanacoa», señaló Luis Villalba, director de Protección Civil de Sucre.

Otras regiones en contingencia

En La Guaira, la crecida del río Piedras Azules en Maiquetía activó evacuaciones preventivas en el sector El Rincón. Calles anegadas y quebradas desbordadas mantienen en alerta a las autoridades, que recomiendan evitar cruzar ríos y almacenar agua potable ante posibles cortes en el suministro.

Miranda y Anzoátegui también reportan afectaciones. En la Gran Caracas, el colapso de una tubería de aguas negras en la Autopista Francisco Fajardo complicó el tráfico, mientras que en Anzoátegui se registraron inundaciones en zonas rurales.

Viene más agua

El Inameh, a través de su canal de Telegram, informó que la onda tropical 48, combinada con el sistema de baja presión AL98 al occidente venezolano, está generando lluvias y chubascos dispersos en gran parte del país, con mayor intensidad durante la tarde y noche en Guayana Esequiba, Región Central, los Llanos y Zulia.

Además, las ondas tropicales 49 y 50, ubicadas en el Atlántico central, contribuyen a las condiciones adversas. Durante la madrugada y mañana, se espera cielo parcialmente nublado con lluvias dispersas en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Anzoátegui, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia.

En la tarde y noche, las precipitaciones serán más intensas, con descargas eléctricas en estas regiones, especialmente en Guayana Esequiba, Sucre, Bolívar, Amazonas, Región Central, los Andes y el sur de Zulia.

El Inameh reporta un incremento del 300% en las precipitaciones respecto a lo esperado para octubre, con 45 ondas tropicales registradas desde mayo.