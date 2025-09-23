Onda tropical 38 entra a Venezuela e incrementará lluvias este 23 de septiembre

La onda tropical 38 de la temporada entró a Venezuela en las últimas horas y su paso por el país dejará lluvias de intensidad variable, detalló el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) en su pronóstico diario del tiempo.

El fenómeno se encuentra actualmente sobre la Guayana Esequiba desde donde se moverá del oriente al centro del país y posteriormente al occidente.

Aunque en horas de la mañana habrá escasa nubosidad en gran parte del territorio nacional, en zonas de la Guayana Esequiba (al norte), Bolívar, Amazonas, este de Miranda, La Guaira, Falcón, los Andes y Zulia habrá áreas nubladas con lluvias.

Después del mediodías las condiciones serán propicias para la formación de nubes generadores de precipitaciones de intensidad variable, con descargas eléctricas, en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Sucre, Región Central, Cojedes, Llanos occidentales (Apure, Barinas y Portuguesa), Yaracuy, Lara, Andes (Mérida, Táchira y Trujillo) y el estado Zulia.

En los llanos y los andes se estiman acumulados pluviométricos de 3 a 40 litros de agua por metro cuadrado.

Las temperaturas máximas del día llegarán a los 39 grados Celsius en Amazonas, la Guayana Esequiba y Falcón.

Huracán Gabrielle y posible depresión tropical

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) informó que el huracán Gabrielle alcanzó el lunes la categoría 4 a su paso por las Bermudas.

A su paso se sentirá en la costa este de Estados Unidos, desde Carolina del Norte hacia el norte, así como en Canadá atlántica. La agencia gubernamental mencionó que las marejadas provocarán condiciones peligrosas de resaca y corrientes marinas.

Además, una perturbación asociada a la onda tropical número 39 podría convertirse en depresión tropical a más tardar este jueves, 25 de septiembre o el día siguiente.

Añadieron que «una onda tropical ubicada alrededor de 100 millas al este de las Islas de Sotavento está produciendo aguaceros y tormentas eléctricas concentradas, pero desorganizadas. Las condiciones ambientales parecen marginalmente propicias para algún desarrollo durante los próximos días a medida que la ola se mueve hacia el oeste a oeste-noroeste a 15 a 20 mph».

El Inameh destacó que ninguno de esos fenómenos representa riesgo directo para Venezuela.