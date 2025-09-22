Inameh estima lluvias en buena parte de Venezuela este 22 de septiembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) explicó que este lunes, 22 de septiembre, buena parte de Venezuela tendrá precipitaciones a lo largo del día.

La actvidad de la Zona de Convergencia Intertropical, que se une a la Vaguada Monzónica estacionaria, dejará lluvias débiles en la mañana en zonas de Bolívar, Amazonas, Miranda, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Guárico, Andes y Zulia.

Después del mediodía, por el aumento de la nubosidad, las precipitaciones serán de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Región central, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Yaracuy, Lara, Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia.

Vienen dos ondas tropicales más

El organismo destacó que la onda tropical número 38 se aproxima a Venezuela. Llegará al país entre martes 23 y miércoles 24 de septiembre. Actualmente se ubica sobre la Guayana Francesa.

Mientras que las números 39 y 40 ya se formaron, por lo que se estima su arribo al territorio nacional entre el fin de semana y la semana siguiente.

Sobre las máximas temperaturas, este 22 de septiembre llegarán a los 38 grados Celsius en la Guayana Esequiba, Falcón y Amazonas.

Los acumulados pluviométricos del día irán de 4 a 30 litros de agua por metro cuadrado.

Lluvias, descargas eléctricas y hasta granizo esta semana

En sus estimaciones semanales, el organismo informó que a lo largo de estos siete días se esperan lluvias de intensidad variable, acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas, en especial en los estados del sur, centro y occidente del país.

«Estas condiciones atmosféricas dadas por el desplazamiento de la onda tropical número 38 para el día miércoles 24 y la onda tropical 39 para el fin de semana».

Resaltaron la actividad importante de la Zona de Convergencia Intertropical y la Vaguada Monzónica, lo que contribuirá a la formación de las lluvias en este lapso.

«Los niveles pluviométricos (acumulación de agua de lluvia) se podrían estar reportando al sur y occidente del país. Cabe destacar que se podría registrar granizo en algunas ciudades del país», añadieron.