Onda tropical 34 llegará a Venezuela en las próximas horas, dice el Inameh

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) estima la llegada de la onda tropical número 34 de la temporada en las próximas horas. Actualmente el fenómeno se encuentra sobre Suriname por lo que hacer su entrada a Venezuela incrementará las lluvias.

En su pronóstico general del tiempo destacaron que en la mañana habrá algunas zonas despejadas, aunque mayormente se esperan cielos nublados en gran parte del territorio nacional.

Además «se estima áreas con nubosidad y precipitaciones en Bolívar, Amazonas, Miranda, La Guaira, sur de Guárico, Apure, oeste de Mérida y sur del Zulia«, señaló el organismo en su canal de Telegram

Después del mediodía, con el incremento de la cobertura nubosa, habrá chubascos; es decir, lluvias intensas de corta duración, algunas acompañadas de descargas eléctricas en la guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Cojedes, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa, partes de Lara y Falcón, en Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia.

Al igual «no se descartan algunas lluvias dispersas en zonas de La Guaira, Miranda, Distrito Capital, Aragua y Carabobo», agregó la agencia estatal del clima.

También se acerca la onda 35

Añadieron que la onda tropical 35 se ubica sobre el Atlántico central tropical. Su arribo al país se espera entre el domingo 14 y el lunes 15 de septiembre.

Las máximas temperaturas del día continuarán en el estado Falcón. Después del mediodía se estima que sean de 38 grados Celsius.

El Inameh agregó que los acumulados pluviométricos del día irán de 4 a 35 litros de agua por metro cuadrado.

Informaron que una perturbación, asociada a la onda tropical 35, se encuentra sobre Cabo Verde. Presenta lluvias y actividad tormentosa, con probabilidades de 30 % de convertirse en una formación mayor en los próximos 7 días.