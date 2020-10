Oficinas del Saime en Caracas amanecieron con colas kilométricas este #19Oct (Fotos) - Efecto Cocuyo

Las principales oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de la ciudad de Caracas amanecieron colapsadas con colas kilométricas este lunes 19 de octubre, luego de que la administración de Nicolás Maduro anunciara el inicio de jornadas de cedulación “pre-electroral” en todo el país.

De acuerdo al recorrido realizado por Efecto Cocuyo, las oficinas de Plaza Caracas, Parque Central, San Bernardino y Los Ruices, registraron largas colas con cientos de ciudadanos que en algunos casos no respetaron el distanciamiento social durante esta jornada especial que se llevará a cabo hasta el próximo 4 de diciembre bajo el terminal de número de cédula.

Desde hace más de siete meses las oficinas del ente permanecieron cerradas como parte de las medidas de seguridad anunciadas por Nicolás Maduro para evitar la propagación del COVID-19. Este lunes reabrieron sus puertas nuevamente para gestionar el documento de identidad de los venezolanos luego del anuncio de este fin de semana en el contexto de las elecciones parlamentarias pautadas para este 6 de diciembre.

Sede de Plaza Caracas

A las 8:39 de la mañana la fila del Saime de Plaza Caracas llegaba hasta el tercer piso y se devolvía hasta la entrada. Aunque las personas tenían el tapabocas se hizo prácticamente imposible respetar el distanciamiento físico en esta oficina ubicada en el centro de Caracas.

Los funcionarios de seguridad junto a los empleados custodiaron la entrada y organizaron la cola para poder atender a los usuarios que pernoctaban en la cola desde las 4 de la mañana.

Yesenia González se trasladó desde La Yaguara hasta el centro de Caracas y comenzó a hacer la cola a las 4 de la mañana junto a su esposo y su hija de cinco años que no pudo dejar sola en su casa. Ella no pudo hacer el trámite porque no sabía que solamente estaban renovando cédulas; sin embargo, su esposo sí pudo ingresar a la sede principal de la oficina.

Este lunes el ciudadano Melanio Zúñiga comenzó la cola desde las 7:00 de la mañana. Su cédula venció este mes y vino al Saime desde El Junquito.

Sede de San Bernardino y Parque Central

A las 9:35 de la mañana la cola de la oficina del Saime ubicada en San Bernardino llegaba hasta las cercanías de la avenida Panteón. La señora Azalia de Alcalá, de 65 años de edad, llegó a las 8:30 de la mañana para renovar su cédula de identidad, dijo a Efecto Cocuyo que llegó al sitio mentalizada de que sería una cola larga.

La cola en el Saime de Parque Central se realizó a oscuras porque los pasillos no tienen iluminación. Las únicas luces salen de las oficinas del Ministerio Público. La fila inició en las oficinas principales ubicadas en la torre este, cruzaba todo el pasillo y llegaba hasta la entrada del edificio El Tejar.

Ysmeri Camacho se encontraba en la cola desde las 7:00 de la mañana. Pensó que la iban a dejar pasar pues está embarazada, pero no fue así, por lo que le tocó esperar sentada en las escaleras mecánicas. Asistió a esta sede para recuperar su cédula que extravió hace meses.

La ciudadana Daniela Martínez, de 33 años de edad, tiene 8 meses de embarazo. Empezó a hacer la cola desde las 5:00 de la mañana y salió de su casa, en San Antonio de Los Altos a las 4:00 de la mañana. Dijo a Efecto Cocuyo

Sede de Los Ruices

La cola de la sede del Saime de Los Ruices fue más ordenada y las personas permanecían sentadas a las adyacencias de la oficina mientras eran atendidos por los funcionarios públicos.

La ciudadana Ariadna González llegó a las 6:00 de la mañana a la cola y delante de ella tenía a más de 100 personas. Asistió a esta sede para sacar la cédula porque se la robaron en enero de este año en Colombia. Regresó a Venezuela a través de los pasos fronterizos legales hace mes y medio.

Con información y fotos de Iván Reyes