El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reporta un panorama meteorológico dominado por la inestabilidad en varias regiones de Venezuela, impulsada por una onda tropical ubicada al este de Venezuela.

Este sistema interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical, una vaguada en niveles bajos que se extiende desde el sureste hasta la porción central del territorio nacional, y se ve reforzada por la divergencia del viento en altura.

Estos fenómenos generan nubosidad y precipitaciones variables, especialmente en las primeras horas de la mañana.

De acuerdo con el boletín oficial del Inameh, las lluvias se concentran en el sur y oeste del estado Bolívar, incluyendo la Guayana Esequiba; áreas de Amazonas y Delta Amacuro; el este de Sucre y el oeste de Anzoátegui; sectores de Guárico; el sur y centro de Aragua; el sureste de Cojedes; el sur de Carabobo; el este de Apure y Barinas; así como localidades de Mérida, Táchira y el sur del Zulia.

Estas precipitaciones, de intensidad variable, podrían incluir descargas eléctricas aisladas y acumulados moderados en zonas montañosas y selváticas, donde el riesgo de crecidas en ríos menores es moderado. En la capital, Caracas, se espera un día con cielos parcialmente nublados, temperaturas entre 19°C y 28°C, y lluvias leves por la tarde (alrededor de 3 mm), acompañadas de vientos del este a 7 km/h.

Expectativas para el fin de semana

Para el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, el Inameh anticipa que la primera onda tropical de la semana se desplazará sobre el territorio nacional, manteniendo la interacción con la ZCIT y generando cielos nublados con precipitaciones de intensidad variable en gran parte del país, acompañadas de descargas eléctricas.

Esta dinámica podría extenderse a regiones centrales y occidentales, con énfasis en los Llanos, los Andes y la Guayana, donde se esperan acumulados superiores a 10 mm en eventos aislados. En Caracas, las temperaturas se mantendrán estables (20-28°C) con lluvias leves persistentes.

Valencia y Barquisimeto verán mínimas de 20-22°C y máximas de 30-31°C, con precipitaciones moderadas en el Zulia (hasta 10 mm el sábado). clarin.com +1 El este y sur, como Ciudad Guayana, podrían experimentar un leve respiro con menos nubosidad, pero con vientos de hasta 11 km/h que podrían avivar tormentas locales.

Autoridades meteorológicas recomiendan precauciones en zonas vulnerables, como evitar cruces de ríos crecidos y monitorear actualizaciones del Inameh. Noviembre inicia con un pronóstico similar, con 18 días de lluvia esperados en promedio, lo que subraya la importancia de la preparación ante eventos hidrometeorológicos.