Las protestas por derechos laborales del sector público continuarán en Venezuela durante este 2023, advierten gremios de educadores. Raquel Figueroa, especialista en Políticas Educativas y dirigente sindical del Colegio de Profesores de Venezuela, informó que los docentes organizarán varias manifestaciones a lo largo del territorio nacional a partir del lunes 9 de enero, fecha del reinicio de clases en el país.

«En el magisterio nos preparamos para una gran jornada nacional de protesta precisamente para exigir el derecho a la firma de la convención colectiva, pero indudablemente ajustada al restablecimiento del valor salario. Es urgente y necesario la organización de la protesta», dijo Figueroa a Efecto Cocuyo este 2 de enero.

La sindicalista recordó que la abrupta subida del dólar durante las últimas semanas de 2022 y la inflación afectan de forma significativa el ingreso de los trabajadores: actualmente el sueldo mínimo (130 bolívares) equivale a 7,4 dólares según la tasa del Banco Central para este lunes.

De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) la canasta básica se ubicó en 474,87 dólares en noviembre del año anterior. A finales de diciembre el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) apuntó que una familia necesitaba 40 salarios mínimos para poder cubrir la cesta.

«Los educadores están viviendo en pobreza porque la inflación se está comiendo el poco salario que ganan. Se requiere de la unidad de todos los trabajadores del país, porque este año va a ser difícil en lo político y lo económico. Fueron muchos los docentes que se fueron y que no van a volver a las aulas», expresó Carmen Teresa Márquez, directiva de la FVM.

Las estimaciones de los diferentes gremios docentes venezolanos señalan que la deserción docente ronda el 60 % para enero de 2023.

Las acciones de los maestros en 2023

Figueroa aseguró que las manifestaciones a nivel nacional se realizarán a lo largo de la segunda semana de enero. En estados como Yaracuy o Sucre ya se han organizado en asambleas docentes y planificaron las concentraciones en la mayoría de los municipios.

«Creo que debemos hacer una reflexión: es urgente que articulemos y unifiquemos una jornada de lucha. No de manera dispersa, como se ha venido haciendo, porque no se logran los objetivos. Se espera tomar el 15 de enero para planificar una gran marcha nacional sobre la bandera de la exigencia del salario y la seguridad social», puntualizó la dirigente sindical.

Las solicitudes de los profesionales de la educación no solo comprenden la homologación del sueldo a la canasta básica, sino la conformación de una mesa de resolución de conflictos a nivel nacional y la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que elimina varios beneficios y violenta las contrataciones colectivas.

Datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) confirman que de 574 protestas realizadas en Venezuela durante septiembre de 2022, 324 correspondieron a manifestaciones sobre derechos laborales.

Exigen reunión con la ministra de Educación

Carmen Teresa Márquez dijo a Efecto Cocuyo que la FVM exige una reunión con la ministra de Educación, Yelitze Santaella, y la Vicepresidencia de la República a inicios de este año.

«Creemos que el Ministerio de Educación se ha burlado del magisterio venezolano. Se inició una discusión de la tercera convención colectiva única en el mes de febrero de 2022. Y estamos en enero de 2023 y el ministerio no dio respuesta para las clausulas económicas del aumento salarial de los docentes», dijo.

Hasta el momento, el Estado venezolano no se ha pronunciado respecto a los reclamos del sector educativo. No obstante, este no es el único que protesta por reivindicaciones salariales: el 13 de diciembre del año pasado sindicalistas y representantes de distintos sectores informaron que saldrán a las calles durante los días 9, 15 y 23 de enero de 2023.