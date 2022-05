«No voy a dejar mi casa», vecinos de Los Flores de Catia están bajo desalojo preventivo por lluvias

Al menos 23 familias del La Línea, en Los Flores de Catia, se encuentran bajo desalojo preventivo debido a las lluvias registradas las últimas semanas. El pasado 26 de abril, 11 viviendas colapsaron en el sector y otras 13 quedaron en riesgo en el callejón La Finca o Pasaje de La Línea.

Varios propietarios permanecen en sus hogares durante el día, pero en la noche duermen en las casas de sus vecinos, debido a que se niegan a abandonar sus enseres, acudir a refugios gubernamentales o mudarse temporalmente.

«Dormimos allá atrás, donde unas vecinas. Yo no dejo mi casa, a mí me costó mucho tenerla. Cuando se cayeron las del frente yo me puse a llorar, pero igual no me pienso ir. Vivo aquí desde hace 56 años y puedo acordarme perfectamente del día en que llegué», expresó Hortensia Hernández, de 77 años.

El callejón en el que vive está justo detrás de la zona del derrumbe y a la orilla de una quebrada, la Caroata, que corre varios metros y pasa incluso por debajo del casco central de la capital. Este 3 de mayo en Los Flores de Catia varios obreros limpiaban los escombros. En el lugar el agua corre libre y hay enormes espacios de tierra donde antes se alzaban 11 casas y 9 negocios.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de Protección Civil se mantienen vigilando la escena.

Trabajadores despejan la zona del derrumbe este 3 de mayo.

Desde el 27 de abril se conformó una mesa de trabajo con miembros de la Alcaldía de Caracas y del consejo comunal, para atender a los afectados por las precipitaciones. De acuerdo con Tamara Fernández, secretaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) del Eje 19 de Catia, los habitantes del lugar se niegan a irse lejos.

«La gente no quiere salir de sus casas. Prefieren quedarse con sus familias que ir a un refugio. Nadie nos ha dicho que quiere ser trasladado un refugio hasta ahora», dijo a Efecto Cocuyo.

El pasado 28 de abril, el jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández explicó que un total de 300 familias se encuentran en riesgo en Los Flores de Catia.

También hay maquinaria pesada para la limpieza de la quebrada

«Bueno, si estamos en riesgo. Yo vivo ahí mismo en la Calle Real y el día del palo de agua se me inundó la casa», comentó Tamara Fernández. En la Línea 2 de Los Flores de Catia viven 268 personas y en la Línea 3 el número es de 298. En total, hay 566 residentes en el sector según los registros de la comunidad.

¿Dónde están las familias de las casas derrumbadas?

El jefe de gobierno de Caracas aseguró que son 31 las familias afectadas de forma directa e indirecta por el derrumbe del 26 de abril. Tamara Fernández explicó que las casas fueron desalojadas por primera vez en 2019, cuando cinco familias accedieron a irse por prevención. Quedaron cuatro, que habitaron sus viviendas hasta el momento del colapso.

Actualmente, solo una reportó pérdida total de enseres, debido a que su dueña trabajaba al momento del incidente, por lo que no logró sacar nada del hogar. Todos los damnificados están refugiados con parientes o amigos, afirman los vecinos.

Miembros del consejo comunal de la zona explicaron a Efecto Cocuyo que el riesgo del colapso de las casas en Los Flores es un tema que data de 2018. A partir de entonces, varias cartas fueron enviadas a la alcaldía para que se atendiera el problema.

«Esa noche se cayeron primero seis y luego el resto. Esto ya se sabía, más bien esas casas aguantaron mucho», comentó Hortensia Hernández.

Un techo delgado en Los Flores de Catia

Reyna Estrella también vive en el Pasaje de La Línea. Es una docente y nutricionista retirada, de 74 años de edad, que cuida a su nieta pequeña en las tardes. Su casa es un espacio pequeño y de un piso, cubierto por un maltrecho zinc que parece a punto de venirse abajo.

El hogar se ubica frente a la quebrada, que corre con normalidad bajo el mediodía soleado del martes. Los rastros de un muro de contención caídos todavía están cerca del cauce del agua.

Desde hace cuatro años se cayeron las primeras casas

«Esto empezó a ser una problemática el 6 de octubre de 2018. El primer muro de contención que empezó a ceder fue el mío y eso empezó a socavar. Nosotros fuimos y llevamos denuncias por todos lados pero hicieron caso omiso hasta que se cayeron las casas», explicó.

Agregó que espera que acondicionen la zona, debido a que la alcaldesa Carmen Meléndez afirmó que la situación sería atendida. Denunció que varias viviendas se encuentran en un estado precario, con grietas en suelos y paredes.

«Ayer (lunes) vino un ingeniero de Infraestructura, Iván Martínez. Él hizo un recorrido y dijo que las casas estaban recuperables. La alcaldesa nos dijo que esperáramos el estudio de ingeniería, para ver si nos reubicaran o no. Yo no quiero irme a un refugio en condiciones infrahumanas, yo no soy un animal, sino una persona», apuntó Estrella.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) la temporada de lluvias se adelantó y continuará hasta el mes de junio, debido a los «distintos cambios climáticos». El pronóstico preocupa a los habitantes de Catia. A pesar de ello, pocos aguaceros han caído sobre Caracas en los primeros días de mayo.