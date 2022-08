Ministra Santaella pone fecha del regreso a clases

Pese a la protesta de las y los maestros en el territorio nacional, el regreso a clases ya tiene fecha por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Su ministra de Educación, Yelitze Santaella, dijo este viernes en una alocución televisada con el mandatario chavista que entre el 15 y el 20 de septiembre próximos, iniciará el año escolar 2022-2023.

«Nosotros tenemos pensado que entre el 15 y 20 de septiembre estamos retomando las clases en todas las instituciones a lo largo y ancho de la geografía venezolana», aseguró la funcionaria.

Desde hace varios meses las y los trabajadores públicos, entre quienes se cuentan docentes, han manifestado su oposición al instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) que viola las contrataciones colectivas y reduce los beneficios laborales.

Protesta ante el MinEducación

Este jueves se realizó una protesta multitudinaria frente al Ministerio de Educación, que dirige Santaella, donde no hubo respuesta a las demandas del magisterio.

«Trabajé en el sector educativo 38 años hasta que la vista me lo permitió. Tengo problemas de visión y me tuve que alejar de las aulas. Lo que percibo no me permite tener un tratamiento adecuado ni para la salud general ni para la visión», dijo un docente jubilado este 4 de agosto frente al despacho educativo.

Entre los reclamos está la eliminación del seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, la reducción de los pagos por becas y útiles escolares, así como el pago fraccionado del bono vacacional.

Incluso los maestros y maestras de Fe y Alegría se sumaron a la petición para que eliminen el instructivo Onapre al que consideran ilegal, pero además que paguen en un solo monto, como era tradicional, el bono por vacaciones.

Pese a las movilizaciones, que han contado con el respaldo de otros gremios, también afectados, aún no reciben una respuesta de Miraflores o de las ministras Santaella o Tibisay Lucena, de Educación Universitaria.