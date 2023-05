Metro de Caracas: Las reparaciones son un «mal maquillaje del sistema», dice experto

El hombre de los helados entra en el vagón y los ofrece a gritos. «Chupi, chupi, a tres bolívares», vocifera. Se llama Renato, le aclara a los pasajeros cuyo destino son las estaciones de la Línea 2 del metro de Caracas. Algunos lo miran con curiosidad, pero otros entornan los ojos. El aire acondicionado no funciona, una fina línea de sudor recorre rostros hastiados.

Un técnico de la estatal Cantv se queja mientras intenta hablar por teléfono. La señal es mala en el sistema subterráneo de la capital de Venezuela. «Esto es un desastre», dice al celular. Se lamenta de que no hay dinero, asegura que la empresa de telecomunicaciones no tiene presupuesto y que por ello no le han proporcionado transporte superficial.

«No hay plata y por eso tengo que agarrar Metro hasta Caricuao», explica. Va a arreglar una falla de Internet en un sector al oeste caraqueño. Mira al vendedor de chupis con desconfianza y resopla. «El Metro es un desastre«.

A sus pies, en el suelo manchado del tren, hay una bolsa vacía de arroz y otra de harina pan. El polvo está en todos lados: en andenes, escaleras y corredores. Queda poco personal que se encargue de la limpieza y desde hace meses que obreros están rehabilitando las estaciones, dejando una fina polvareda que se extiende aquí y allá. Los usuarios estornudan y se restriegan los ojos con fuerza de vez en cuando.

Vendedores ambulantes siguen operando en el Metro de Caracas.

Comercio informal no se ha detenido

El 1 septiembre de 2022, Nicolás Maduro anunció un plan de reparación del Metro de Caracas al que bautizó «Plan Metro ¡Se Mueve Contigo!» y que requería la participación de distintos actores de su gobierno. Entre los objetivos que planteó, para justificar una inversión de 150 millones de dólares y 16 millones de euros, estaban la reparación de rieles y la renovación de trenes.

El control del comercio informal, que desde hace una década funciona con una compleja organización entre estaciones, fue otra de las promesas del despacho presidencial. Tan solo unas semanas antes del anuncio del Ejecutivo, un vendedor ambulante había apuñalado a otro tras una riña en la estación Miranda.

Para la tercera semana de mayo de 2023 el sistema trabaja sin aire acondicionado, con el 95 % de las escaleras mecánicas detenidas, vagones con puertas, ventanas o luces dañadas, ventas deficientes de tarjetas, una reserva insuficiente de unidades de tren, andenes con goteras y poco personal. Los vendedores de caramelos, helados y chocolates pasean de un lado a otro con enormes bolsas de mercancía. Las ofrecen a gritos y pelean entre sí frente a los usuarios.

De acuerdo con Metro Comunidad, al menos el 95 % de las escaleras mecánicas no funcionan.

El Metro de Caracas fue inaugurado al público en enero de 1983. En aquel entonces funcionaban solo ocho estaciones, pero para 2023 hay al menos 51 repartidas en cinco líneas. En mayo, Efecto Cocuyo realizó un recorrido en 17 estaciones distintas en tres líneas para comprobar el estado en el que se encuentran tras ocho meses de trabajos de obras.

Van ocho meses de «reparaciones» en el Metro de Caracas.

Un plan reciclado

«Desde un principio, Metro Comunidad lo advirtió: «El Metro se mueve contigo» no es más que una cantidad de planes viejos y reciclados que ya se aplicaron y fracasaron desde 2017. Con la única diferencia de que ahora hicieron un mal maquillaje en ocho meses», indicó Jesús Hernández, director de de esta organización.

Explicó que las principales fallas del sistema no han sido atendidas hasta el momento y que algunos de los arreglos son innecesarios y obedecen especialmente a razones estéticas. Citó el caso de la estación Capitolio, que recientemente ha sido objeto de críticas entre los usuarios.

Capitolio, que pertenece a la Línea 1, es una de las más antiguas y concurridas del Metro, debido a que conduce directamente al centro de la ciudad. Durante décadas lució azulejos en sus espacios interiores. No obstante, a finales del 2022 obreros revistieron algunas paredes con paneles o láminas grises que rompen con el diseño original del subterráneo.

La estación Capitolio, en Línea 1, luce nuevos paneles de aluminio que expertos tachan de «innecesarios».

Cambios que dañan concepción única

En 2019, la Fundación Arquitectura y Ciudad (FAC), advirtió que cada estación del Metro de Caracas estaba diseñada de una forma única y específica que reforzaba la «identidad del sistema» y permitía a los pasajeros ubicarse fácilmente.

«Todo ello contribuyó a darle un rasgo particular a cada estación, intentando construir a través del sistema de túneles una nueva relación con la ciudad. (…) los arquitectos que dirigieron el Metro entendieron que la representación del plano del sistema obedecía a un problema local, pero también debía responder a una forma de representación universal y permanente», señaló la FAC.

Hernández advirtió que no hay justificación para el cambio en Capitolio. Efecto Cocuyo preguntó a los trabajadores del Metro sobre los nuevos paneles, pero estos se limitaron a encogerse de hombros y a indicar que no pueden ofrecer ninguna información al respecto.

«¿Era necesario tumbar la cerámica de la estación Capitolio, que estaba en buenas condiciones? Pusieron esos paneles de aluminio que no son necesarios. Pero en cambio, si tú vas a esa estación, ves que la mayoría de las escaleras está paralizada», expresó Hernández sobre el tema.

Trabajadores no ofrecen información sobre las reparaciones.

Para el jueves 4 de mayo solo dos escaleras eléctricas estaban funcionando en toda la estación. Adultos y adolescentes ingresaban a través de los torniquetes de forma gratuita, debido a que las casetas de operadores no estaban emitiendo tarjetas ni realizando recargas. El polvo seguía colándose en andenes y trenes.

¿Qué están reparando los obreros?

Para el 4 de mayo no funcionaban escaleras eléctricas en los andenes de las siguientes estaciones de la Línea 1 del Metro: Altamira, Chacaíto, Sabana Grande, Plaza Venezuela, Capitolio y La Hoyada. Salvo en las últimas dos, en los andenes había carteles representativos del Plan Metro ¡Se Mueve Contigo! Solo en Sabana Grande se registraron obreros trabajando.

En este último caso, la goma fue removida del suelo y un hombre se encargaba de pegarla nuevamente sin seguir un patrón. Pasajeros contemplaban confundidos los pedazos desiguales de señales amarillas diseminados de cualquier forma a lo largo del piso. El trabajador permanecía sentado en el andén, cortando la goma a mano con un pequeño objeto afilado.

Obreros trabajan cortando la goma del suelo en el andén de Sabana Grande

Continúan los trabajos de rehabilitación en Sabana Grande

El rastro de polvo llegaba hasta Zona Rental, donde tampoco había goma en el piso. El tiempo de espera para tomar los trenes con destino a la Línea 2 era de al menos 15 minutos.

Niños y ancianos estornudaban sin taparse la nariz o los labios. Pocos usan mascarillas dentro del sistema. El miedo al COVID-19 quedó atrás.

Zona Rental permanece sin goma que recubra el suelo.

El 4 de mayo en la Línea 2 no funcionaban las escaleras mecánicas de El Silencio, Capuchinos y La Paz. No obstante, sí se mantenían operativas las de Carapita. Durante ese día, operadores no vendieron tarjetas en ninguna de las estaciones recorridas. «No hay sistema», fue la respuesta a las preguntas de los usuarios.

Algunas áreas de la estación Capuchinos están cerradas por reparaciones.

Qué pasa en la línea 3 del Metro de Caracas

El 5 de mayo, Efecto Cocuyo recorrió las siguientes estaciones de la Línea 3: Ciudad Universitaria, Los Símbolos, La Rinconada, El Valle y Los Jardines. Se observó polvo, goteras, suelos sin goma, escaleras completamente desmanteladas y trenes sucios.

En el sistema no están activas las opciones para personas con discapacidad, como ascensores. Caraqueños han denunciado en redes sociales que aquellos en sillas de ruedas pasan por serias dificultades para movilizarse. El 15 de mayo varias imágenes de un venezolano de la tercera edad arrastrándose en las escaleras fijas para poder bajar al anden en Capitolio causaron indignación entre los usuarios.

«Los logros para la comodidad del usuario son prácticamente nulos. Tampoco hay aire acondicionado en las estaciones, los torniquetes siguen fallando, el sistema de cobro de pasaje lo que causan son peleas: ahora tienen a los milicianos haciendo la función de torniquete humano, vigilando quién pasa. ¿Cómo es que esto ocurre en pleno siglo XXI?», expresó Hernández.

La salida de la estación La Rinconada está en obra limpia.

Faltan gomas en el suelo de Los Símbolos.

«Las prioridades no eran esmerilar pinturas, quitar cerámicas o poner bombillos que ya habían puesto el año pasado. Las prioridades eran recuperar los trenes, el sistema eléctrico y el de vía férrea, que está por el piso. En Línea 2 y 3 los trenes circulan a baja velocidad por el mal estado de las vías», agregó el director de Metro Comunidad.

Déficit de trenes

En la capital de Venezuela convive un estimado de 4 millones de personas. Aunque el gobierno asegura que el metro moviliza a 2,8 millones de pasajeros a diario, en 2020 la ONG Familia Metro indicó que la cifra habría bajado a unos 350.000, aproximadamente.

Metro Comunidad afirma que el sistema ha ralentizado sus funciones, debido a que no es capaz de trasladar de forma óptima a esa cantidad de usuarios. Denuncia el mal estado de los rieles y el gran déficit de trenes en reserva.

«En estos días reportaron que entre las 5:30 a.m. y las 7:00 a.m. en la estación de Las Adjuntas habían ingresado solo tres trenes. Tres trenes en dos horas, eso es un desastre. Allí en hora pico debería haber un intervalo no mayor a cinco minutos por ser un ramal secundario», denunció Hernández. Expresó que la cantidad de trenes que hay realmente es la siguiente:

Línea 1 (Palo Verde – Propatria): Se necesitan 38 trenes para funcionar de manera eficiente. Actualmente quedan de 10 a 15 trenes disponibles, de una flota de 48 que había en el 2010, fabricados en España (Trenes CAF).

Línea 2 (Plaza Venezuela – La Rinconada) : Funcionan entre 8 y 6 trenes de 26 que deberían estar operativos para cubrir la demanda.

: Funcionan entre 8 y 6 trenes de 26 que deberían estar operativos para cubrir la demanda. Línea 3 (La Adjuntas – Zona Rental / El Silencio): Se ofertan entre 4 y 5 trenes, cuando lo ideal sería un mínimo de 15.

«Los repuestos se los están sacando a los trenes que tienen inmovilizados. Canibalizan algunos y entonces estos pasan más tiempo fuera de servicio que operando», apuntó Hernández. «A los venezolanos nos han mentido de forma descarada sobre esta supuesta recuperación».

El polvo sigue presente en el Metro de Caracas. La humedad, el calor y los largos tiempos de espera sofocan a los usuarios, pero benefician a Renato, el vendedor de chupis de la Línea 2, que comercializa más helados que nunca. Hasta ahora no hay fechas precisas de culminación para los trabajos de obras que en poco tiempo cumplirán nueve meses de haberse comenzado.