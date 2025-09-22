Memorias que iluminan: Caminos de ida y vuelta 

El más reciente informe del Observatorio de la Diáspora Venezolana reporta que más de 9,1 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2013. Se le considera el proceso migratorio más grande de la región en tiempos recientes.

El flujo migratorio no se detiene porque la crisis política, social y económica, agravada tras el denunciado fraude electoral del 28 de julio de 2024, lejos de solucionarse amenaza con extenderse por tiempo indefinido.

El tercer documental que presenta Efecto Cocuyo: Caminos de ida y vuelta, refleja la realidad migratoria de nuestro país, con especial énfasis en los motivos para hacer maletas, la separación de las familias y los amigos, la nostalgia de los venezolanos en cada rincón del planeta, los desafíos en los países de acogida y el sueño de un regreso, plasmados en conmovedores testimonios de quienes aceptaron compartirlo con nuestra audiencia.

También nos hablan quienes decidieron volver a Venezuela con el reto de reconstruirse y superar viejas y nuevas adversidades. A todos, los que están afuera y los que retornan los caracteriza una cosa: la resiliencia y las ganas de seguir conectados o reconectar a través de redes de apoyo que se tejen alrededor del mundo.

Caminos de ida y vuelta forma parte de nuestra serie Memorias que iluminan: un nuevo espacio audiovisual de construcción y reconstrucción de memoria.

Los invitamos a compartir este contenido para iluminar conciencias.