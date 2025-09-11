Los acontecimientos derivados del conflicto político en Venezuela no cesan, mientras hay ciudadanos y con ellos sus familia que sí han visto sus vidas detenidas por causa de una prisión injusta.

Esas vidas afectadas y especialmente la lucha de madres, esposas, hermanas, hijas, hoy organizadas, porque se haga justicia es lo que retrata el segundo documental que presenta Efecto Cocuyo con Memorias que iluminan, un nuevo espacio audiovisual de construcción y reconstrucción de memoria.

Y es que aunque se trate de forzar, desde el poder, una normalidad que no puede existir sin democracia y respeto a los derechos humanos, esos 823 presos políticos que cuenta Foro Penal -entre ellos 100 mujeres- no pueden ser olvidados. El Comité de Madres de Presos Políticos y el Comité de Familiares y Amigos de Presos Políticos, integrados en su mayoría por mujeres, no descansan para evitarlo y así se documenta en Mujeres, lucha por los presos políticos.

Con la valentía de esas venezolanas y su clamor porque se haga justicia queremos contribuir. Sin dejar de mencionar la labor de los abogados y defensores de derechos humanos que acompañan a los comités.

El testimonio de la coordinadora general de la ONG, Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, nos transmite de qué se trata ese trabajo de asesoría y acompañamiento y sobre todo como las familiares, junto a los presos y presas políticas, son las grandes víctimas de la injusticia, profundizada luego de las elecciones presidenciales de 2024.

Los invitamos a compartir este contenido para iluminar conciencias.