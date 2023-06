Mayor sensación de inseguridad y distribución injusta del Clap denuncian comunidades

La dinámica delincuencial en las comunidades es uno de los principales puntos que se ven reflejados con datos en el informe 2022 del Centro de Investigaciones Populares (CIP).

Esta organización realizó una investigación exhaustiva para comprender lo que ocurre dentro de las comunidades en 16 estados de Venezuela, en un documento que hicieron público el pasado miércoles 31 de mayo.

Según el estudio, los elementos delincuenciales más recurrentes en las comunidades son el robo, el consumo de drogas y el soborno, pero también resaltan el hurto, el acoso y violación.

Comunidades se perciben más inseguras

De la población encuestada por el CIP, 62% de las personas afirmaron sentir inseguridad en sus comunidades. Para ellos, el problema es medianamente graves (36,5%) y las principales actividades delincuenciales son el robo, el consumo de drogas y el soborno o matraqueo.

Sin embargo, las personas también expresaron su preocupación a la hora de usar transporte público, pues es uno de los puntos donde más se cometen robos y actos criminales. El acoso y la violación, agrupados en un solo apartado, representan el 13% de los delitos más frecuentes en las comunidades consultadas.

Quiénes cometen los delitos

Uno de los hallazgos más importantes del informe en su apartado de la «dinámica delincuencial» es el hecho de que la población que incurre en delitos va desde los 15 a los 25 años, pero hay registros de niños entre 8 y 12 años que también están siendo atraídos a las bandas criminales. Evidentemente la mayoría de la población que forma parte de grupos delincuenciales es gente joven hasta los 25 años, representan 63,4% de la conformación de las bandas.

De acuerdo con el CIP, estados como Zulia, Bolívar, Táchira, Guárico, Aragua, Sucre y Lara son algunos de los más perjudicados por bandas criminales establecidas y que son conocidas por las personas que habitan en las comunidades.

Mientras las bandas toman el control de diferentes estados, las fuerzas policiales son percibidas como infractoras de la ley en 40% de las personas entrevistadas y cometen delitos que van desde el abuso de autoridad hasta el soborno.

Te contamos: Claves del informe anual del Centro de Investigaciones Populares sobre las comunidades

Educación en las comunidades

Al menos 68% de los entrevistados dijeron que los niños sí están yendo a clases, aunque no fueron específicos con la cantidad de horas que se educan en los planteles. Las personas consultadas también afirmaron que en muchos casos se ven a niños en las calles en ocio y el CIP alerta que hay que estar muy atentos en este aspecto. A pesar de que el juego es la principal actividad de estos niños, 18,9 % de los entrevistados dijeron que los infantes también se dedican a la mendicidad y en menor medida a delinquir.

Control del chavismo en las comunidades

Los Clap y los consejos comunales tienen presencia en más del 80% de las comunidades consultadas por el CIP. Mientras tanto, la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (Raas) es un elemento que está teniendo auge y genera preocupación para el CIP pues estas son plenamente de corte ideológico.

La presencia y uso del carnet de la patria supera el 70% en las comunidades, sin embargo, tenerlo no asegura recibir bonos del gobierno. Por ello, el CIP afirma que hay “un sistema eficiente para el control, pero ineficiente para la asignación”.

Sobre la recepción y distribución del Clap, 50% de los entrevistados dijeron que no la consideran justa. Casi 50% de los encuestados expresó que preferiría resolver la alimentación por su cuenta, pero se ve en la necesidad de recibir el envío del gobierno. Por esto, el CIP afirma que la mayoría de las personas prefieren no tener que depender del Clap, pero no le queda más remedio que hacerlo.