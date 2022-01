Matthew Heath, el veterano de la marina de EEUU que lleva 500 días preso en Venezuela

Matthew Heath, es un cabo retirado de la marina estadounidense y se encuentra recluido en la cárcel de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, Caracas, desde el 9 de septiembre de 2020.

Heath tiene 40 años de edad y fue arrestado y acusado por el Gobierno de Nicolás Maduro de ser un espía estadounidense que trabajaba para la administración de Donald Trump.

Pero sus familiares residenciados en Knoxville, Tennessee, aseguraron a The Associated Press (AP) que Heath no había venido a Suramérica con el objetivo de conspirar contra Maduro, e insistieron que el veterano de la marina americana siempre se mantuvo por el buen camino.

Este viernes 21 de enero, Heath cumplió 500 días detenido por el gobierno venezolano.

El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James “Jimmy” Story hizo un llamado a Nicolás Maduro a que lo libere incondicionalmente. “Matthew ha estado detenido injustamente en Venezuela durante 500 días y su familia ya ha sufrido bastante”, dijo este viernes, el diplomático estadounidense a través de su cuenta en la red social Twitter.

Heath tiene amplia experiencia en el área de señales para los marines. AP señala en un artículo periodístico que el veterano estuvo como contratista para el gobierno estadounidense en Irak y Afganistán.

Fue acusado por el Ministerio Público, tras cuatro días de su arresto. La Fiscalía lo imputó por terrorismo y tráfico ilícito de armas por su presunta «participación para ‘atentar’ contra una instalación petrolera y contra el sistema eléctrico nacional».

“El ciudadano estadounidense, debo destacar, no tenía consigo un pasaporte con ingreso formal al país. Solo llevaba una fotocopia del mismo escondida dentro de su zapato”, dijo Tarek William Saab, el fiscal nombrado por la Asamblea Nacional de diciembre de 2020.

“Supongo que era un estadounidense en el lugar equivocado en el momento equivocado”, contó a AP Everett Rutherford, quien está casado con la tía de Heath. “Fue una idea estúpida y no ayudó una vez que pudieron descubrir su historia”.

Sometido a tratos crueles

Durante su permanencia en prisión Heath ha asegurado haber recibido malos tratos y torturas. La denuncia fue hecha en unas de sus audiencias, el exveterano de la marina y su abogado Guillermo Heredia alegaron que las torturas comenzaron cuando fue capturado en un puesto de control en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.

La defensa y los familiares denunciaron que fue sometido a descargas eléctricas, golpes y torturado con una bolsa de plástico en la cabeza para que se asfixiara.

Tras su detención, el gobierno estadounidense ha comunicado que no lo habían enviado a Venezuela.

Los funcionarios del gobierno de Maduro señalaron que lo encontraron con imágenes de “objetivos” dentro de su teléfono celular. También mostraron imágenes de un lanzagranadas, divisas en efectivos y explosivos.

La familia de Heath, en febrero de 2021, pidió a la administración del presidente Joe Biden que se involucraran con el encarcelamiento del veterano.

Connie Haynes, madre, dijo a un medio de comunicación estadounidense que era una situación en la que su hijo estaba en el “lugar equivocado en el momento equivocado”, y que no está segura de por qué el gobierno considera a su hijo un terrorista.

“No hay evidencia que respalde eso”, dijo. “Con suerte, eso es lo que su abogado podrá sacar a la luz”, apuntó.

Cambio de cárcel

Los familiares y la defensa han pedido que sea cambiado de centro de reclusión hacia una cárcel “más segura”.

Un allegado aseguró que “el juez aprobó la moción de Matthew para ser trasladado a una prisión más segura hace dos semanas y no ha sucedido. Esto dice algo sobre el respeto que sienten por el estado de derecho y por los derechos humanos”.

Heath debió ser trasladado a la cárcel de La Planta, ubicada en El Paraíso, en Caracas. Aunque este centro penitenciario fue cerrado anteriormente, en la actualidad está siendo utilizado como lugar de reclusión de los presos extranjeros en Venezuela.

“Es una prisión donde tendría acceso al aire libre, a la luz del sol. Tendría acceso a un patio. Entonces tendría derecho a recibir la luz del sol ”, aseguró Tamara Suju, abogada de Heath y defensora de derechos humanos en Venezuela al The Miami Herald.

Por el momento la administración de Nicolás Maduro no ha emitido ninguna opinión tras el petitorio hecho este viernes por el embajador Story.