Las Tejerías: cómo apoyar en el manejo emocional en situaciones de desastre

En situaciones de emergencia y desastre como la ocurrida en Las Tejerías —donde personas perdieron la vida, familiares, casas y negocios— no solo se requieren zapatos, alimentos, ropas y medicinas: también se necesitan primeros auxilios psicológicos y un acompañamiento en salud mental.

Abel Saraiba, psicólogo y coordinador adjunto de la organización no gubernamental Cecodap, destaca que en contextos de desastres la prioridad número uno es preservar la vida. Pero una vez que la persona está fuera de peligro, puede presentar manifestaciones emocionales muy intensas.

Estas son 5 claves para el manejo emocional ante situaciones de emergencia y desastre:

1️⃣ Entender que hay reacciones normales y ser empáticos

La aparición de ansiedad, llanto, rabia y cambios en el comportamiento son esperables. En los niños también pueden surgir conductas como la intranquilidad, la irritabilidad o la enuresis (volver a hacerse pipí en la cama).

«Es muy difícil pensar que algo como esto sucede en la vida de una persona y no deja un impacto emocional decisivo. Entender que estas son reacciones normales ante un contexto anormal es fundamental. Hay que ser respetuosos, empáticos con los sentimientos de las personas, sobre todo en el acompañamiento desde quienes son padres o madres y tienen a sus hijos afectados, o quienes acompañan a familias en esta situación», dijo el especialista.

2️⃣ No presionar a hablar antes de tiempo

Además de mantener una actitud empática, para Saraiba es fundamental no obligar a las personas a hablar antes de tiempo sobre lo que les ocurrió.

«No presionar a hablar antes de tiempo, los traumas se elaboran en su propio ritmo, no es algo que se pueda apresurar. Es importante mostrar la disposición, a veces no tenemos las respuestas, pero podemos ayudar a conectar con donde está la ayuda necesaria para poder ofrecer respuesta», expresó.

3️⃣ Acompañar, incluso con juegos

Según el experto, también es importante que el personal que labora en contextos de desastre como el de Las Tejerías cuente con herramientas para ayudar y acompañar a las personas con sus secuelas afectivas y emocionales.

En el caso de los niños y niñas, el experto asegura que el juego puede utilizarse como una herramienta para procesar lo vivido.

«No sería un problema que el niño repita en su juego lo que ha vivido. Es una oportunidad a través de la cual puede estar elaborando porque no todos los niños van a poner 100% en palabras lo que les está sucediendo. Nuestro trabajo como adultos es facilitar que eso que se siente, que se experimentó, pueda ser expresado», agregó.

4️⃣ Recordar que continuar es posible

Igualmente es importante destacarles a las personas afectadas que sí es posible salir adelante.

«Con el apoyo adecuado, quienes han vivido situaciones de desastre y de afectación de este tipo pueden continuar con su vida, recuperar su capacidad de soñar y su capacidad de vivir plenamente«, expresó el psicólogo.

5️⃣ Sumar organizaciones y pensar cómo fortalecer a las familias

De acuerdo con Saraiba, es necesario que el Estado establezca puentes de comunicación con actores humanitarios y articule con las organizaciones de la sociedad civil que ofrecen apoyo en materia de salud mental, incluso con aquellas que brindan asistencia remota, pues destaca que más allá de lo material, garantizar atención psicológica ayuda a superar la experiencia traumática del desastre en Las Tejerías.

«Hay que privilegiar la atención en salud mental en esta realidad, es importante pensar no solo en la situación contextual del desastre, sino también en planes para el fortalecimiento de estas familias que han sido afectadas y extender todos los servicios disponibles para que la población pueda acceder a ellos», añadió.