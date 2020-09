Madre de Rufo Chacón a Saab: No ha habido justicia

La madre de Rufo Chacón, Adriana Parada, le respondió al fiscal general designado por la Constituyente, al desmentir que en el caso de su hijo se haya hecho justicia.

Parada aseguró que los funcionarios de PoliTáchira vinculados con el caso tienen privilegios porque permanecen detenidos en la sede de Politáchira donde laboran desde hace unos 20 años.

Indicó que después de 14 meses el Circuito Judicial en el Táchira no ha asignado el número de tribunal de juicio que le corresponde conocer el caso de Rufo Chacón.

Aseguró que su hijo aún tiene perforado en su rostro más de 50 perdigones y sus prótesis deben ser cambiada con urgencia.

“Necesita el retiro de sus prótesis desde marzo, a mi hijo ya no le quedan sus prótesis y no podemos buscarlas en Venezuela porque fueron hechas por un médico en España para que no pierda la movilidad del músculo”.

Rechazó las declaraciones de Saab, que para hacerle frente al informe de la misión independiente de la ONU, indicó que en este caso se ha hecho justicia.

Parada invitó al titular del Ministerio Público a leer el acto conclusivo que presentaron los fiscales ante el juez.

“El fiscal no puede decir que en el caso de Rufo existe justicia porque justicia pendiente no es justicia, le pregunto al señor Tarek ¿usted ha leído el acto conclusivo?, creo que antes de salir a hablar y decir que en el caso de mi hijo hubo justicia debería primero informarse y leer lo que sus fiscales colocaron ahí porque pareciera que quisieran que los policías salgan en libertad”, manifestó.

Sin justicia

Recientemente Chacón sufrió una infección en sus ojos y no tenían dinero para poder comprar los medicamentos. Algunos de los padrinos que lo apoyan lo ayudaron.

“Mi hijo ha pasado noches que ni sabe lo que ha vivido, mi hijo ha estado enfermo, no he tenido ni para darle medicina, a veces ni para darle de comer porque yo soy una persona de bajos recursos y usted (Fiscal General) sale diciendo que a mi hijo no le falta nada , yo Adriana Parada y mi hijo no le hemos recibido nada al gobierno, nosotros lo buscamos por nuestra propia cuenta pero queremos justicia y queremos que esto lo sepa todo el mundo”.

El joven tachirense que el 2 de julio del año 2019 perdió sus ojos cuando funcionarios de la Policía del estado le dispararon en medio de una protesta por gas doméstico, ratificó que no ha habido justicia.

Chacón, acompañado de su mamá, sin temor se quitó los lentes oscuros que lo acompañan desde que perdió sus ojos y enseñó como lo dejaron, este lunes 28 de septiembre

“A la señora Bachelet le quiero preguntar qué sentiría ella si tuviera mi edad y fuese a una manifestación pacífica para exigir gas que es un derecho básico que debe tener cualquier venezolano, y más en un país rico en petróleo, va uno a hacer una cola normal y de repente llega un policía y te disparan en la cara a quemarropa dejándolo a uno así, como me dejó a mí, ¿qué sentiría usted señora Bachelet?”, preguntó.

Chacón sostuvo que esta es la muestra de la represión en Venezuela y que así sin ojos puede quedar una persona por salir a exigir sus derechos.

“No podemos decir nada porque nos llegan, nos amenazan, nos intentan callar, pero no nos vamos a callar y menos yo porque no les tengo miedo a ustedes”.