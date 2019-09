Reyes: Dedico este premio a quienes persisten en mostrar las verdades

La directora general y cofundadora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, recibió la noche de este jueves 12 de septiembre el Premio Wola de Derechos Humanos 2019, que entregó la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés) a nuestro medio de comunicación digital.

Desde Washington, y en compañía de la directora de contenidos de Efecto Cocuyo, Josefina Ruggiero, Reyes destacó la valentía de los periodistas y defensores de derechos humanos que permanecen en el país, pese al riesgo que representa para ellos documentar, investigar y defender la verdad sobre la crisis que vive el país.

«Quiero dedicar este reconocimiento de Wola a cada defensor de los derechos humanos y a cada periodista de Venezuela que persiste en la lucha por buscar y mostrar las verdades, así como abrir y preservar espacios para que la voz de los más vulnerables sea escuchada», dijo en la durante discurso.

Recordó a los presentes cómo se informa en Venezuela, donde más de 60 medios de comunicación han sido obligados por el gobierno chavista a dejar de informar, a través de diversas formas de censura y bloqueos, en el caso de los medios digitales.

«Los medios que aún sobrevivimos hemos hecho esfuerzos para ofrecer algo básico, pero realmente revolucionario: información, investigación, análisis, contraste. Periodistas, dentro y fuera de Venezuela, vamos contando las historias del país que permanece y que resiste, y del país que anda por el mundo, con más de 4 millones de refugiados que requieren protección internacional», añadió nuestra directora general.

Mencionó los casos de dos presos de conciencia, el reportero Jesús Medina Ezaine y el tuitero Pedro Jaimes, quienes por expresar sus opiniones en Twitter llevan más de un año presos y con sus causas semiparalizadas por el sistema de justicia venezolano. Hizo énfasis en las 17 personas que han sido encarceladas por emitir sus opiniones y cómo en 2019 al menos 55 periodistas han sido detenidos.

«Hacer periodismo independiente en Venezuela te puede llevar a la cárcel, al exilio o a que te dejen preso en tu propio país al negarte un documento fundamental como es el pasaporte. En lo que va de 2019, al menos 55 periodistas han sido detenidos arbitrariamente, en un ataque sin tregua».

Y además «cientos de periodistas han salido del país, muchos de ellos debido a las persecuciones y a la falta de garantías para ejercer el oficio libremente. Los periodistas, como miles de otros venezolanos, son blanco de acoso solo por hacer su trabajo Los bloqueos contra los medios digitales independientes se han hecho constantes».

Periodismo que ilumina

Subrayó como Efecto Cocuyo desde su nacimiento hace cinco años, con el aporte de 200 personas que dieron pequeñas donaciones, inició con tres reporteras de experiencia y tres estudiantes de periodismo.

Y a partir de entonces, convencidas de que «como miles de pequeñas chispas juntas podíamos iluminar a una nación entera», ahora el medio digital independiente cuenta con «un equipo con jóvenes periodistas liderados por una maestra de mil batallas como es mi colega y socia Josefina Ruggiero, un ser humano brillante y sensible, quien supo desde el primer momento que no solo debíamos informar sino contar las historias de los más vulnerables, que la mayoría de las veces no tienen cómo alzar sus voces».

De Ruggiero también reconoció que «nos enseña a ver el rostro de los venezolanos que luchan por mantener vivos los valores democráticos que nos legaron quienes nos precedieron. Gracias Josefina por ser ese faro».

Reyes se sumó a las más de 110 organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela a la petición de que para Venezuela se designe una comisión de investigación internacional por las graves violaciones de derechos humanos, tal como lo viene denunciando la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, gracias a las documentación de las ONG venezolanas.

Esto lo solicitó como una premisa del periodismo que exige la búsqueda de la verdad «y con ella abrir caminos para que haya justicia».

La cofundadora de Efecto Cocuyo manifestó que millones de venezolanos se niegan a someterse a un sistema opresor, que reprime e incluso aniquila al que piensa distinto.

«La resistencia tiene sus costos. Cientos de venezolanos son perseguidos y encarcelados y en el peor de los casos, desparecidos, torturados y asesinados por discrepar o expresar ideas u opiniones contrarias a los intereses de quienes detentan el poder», resumió.