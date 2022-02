Luis Carlos Díaz: «Tengo que seguir con mi vida y entender la amenaza» #CocuyoClaroyRaspao

Tras el archivo del proceso judicial que se le siguió durante casi tres años, el periodista Luis Carlos Díaz, aunque se siente libre para informar, se sabe aún amenazado pues que se archive el caso no significa que no se pueda retomar y su próxima lucha se encaminará en exigir un sobreseimiento de la causa.

«Es duro, es difícil trabajarlo, pero irrenunciable. Es un deber, hay que hacerlo. El caso está en coma, pero la amenaza sigue. Hay que trabajar por el cierre absoluto», dijo.

Invitado para el #CocuyoClaroyRaspao de este jueves, Díaz conversó con Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, sobre todo lo que vivió y recuerda de esas horas que pasó detenido tras la detención arbitraria que se le practicó en 2019, cuando el Estado lo incriminó en los apagones que ocurrieron ese año.

El 12 de marzo de 2019 Díaz fue sometido a un proceso penal arbitrario en que se le investigó por el delito de “Instigación Pública”, según el artículo 285 del Código Penal. Así mismo, le impusieron tres medidas cautelares de coerción personal: prohibición de salida del país, prohibición de declarar a medios sobre su caso y régimen de presentación cada ocho días; el cual posteriormente se modificó a un plazo de 30 días.

«A mí me amenazaron directamente, me dijeron no solamente que iba a ir preso, sino que iba a ir presa mi esposa. Hubo tortura psicológica y física. Pero si hubo golpes, asfixia, cosas terribles. En la parte psicológica recurrió mucho el tema de Naky, mi esposa», fue parte de lo que contó.

Díaz evocó algunas de las cosas que los funcionarios que lo detuvieron le dijeron durante esos aciagos momentos, en los que temió tanto por su vida como por la de su esposa, la periodista Naky Soto.

«A cualquier persona le pueden abrir cualquier causa, por cualquier razón, en cualquier momento. Tengo que seguir con mi vida y entender la amenaza», indicó también.

Al preguntarle por qué sigue siendo periodista en Venezuela, reflexionó y tajantemente dice que es porque «me da la gana. No es por ser grosero. Es un asunto de voluntad, de yo querer hacer, no que me lo impongan, que me lo impidan».

«Nosotros, (Naky Soto y él), cuando decidimos quedarnos en Venezuela decidimos quedarnos para contarle a la gente, a nuestros familiares afuera no solo qué ocurre en Venezuela, sino cómo se reconstruye y cómo se trabaja un país nuevo», añadió.

Vea la entrevista aquí: