Los robos en Caracas siguen en aumento, advierten ciudadanos

En pleno mediodía, durante los últimos días de agosto, un hombre joven abrazó a Livia Gómez y le presionó las costillas con la punta de un cuchillo, mientras caminaba cerca del McDonald’s de Sabana Grande, en el municipio Libertador del Área Metropolitana de Caracas. Fue rápido: él murmuró una amenaza corta, ella sacó el celular de su jean y se lo entregó.

«Me dijo: ‘Saca los dólares’ y le di 100 que llevaba encima. Creo que me venía siguiendo porque yo estaba comprando cosas en efectivo. Le dije que no tenía más nada, que me revisara si quería, y me soltó. Me devolví hasta Chacaíto y en el tramo no vi policías. Me conseguí por fin con uno y le conté, pero me dijo que no podía hacer nada porque me atracaron en Sabana Grande y ya estaba muy lejos», contó a Efecto Cocuyo Livia, bioanalista de 28 años.

La inseguridad en la capital de Venezuela se ha incrementado desde que empezó el año, advierten expertos en seguridad. Alexander Campos, sociólogo, profesor de la UCV y director del Centro de Investigaciones Populares alertó que entre el primer y segundo trimestre de 2022 los robos aumentaron en un 17 % en la ciudad. Agregó que los municipios Libertador y Sucre son los más afectados.

Leo de un vil asesinato en Macaracuay y de robos en camionetas, Metro, entrada de Centro Comerciales, etc etc y los policías saben dónde están en las calles, en todas las esquinas matraqueando a conductores,quieres ver policías acércate a una esquina están como buitres. — Lupe Novo (@LupeNovo) August 28, 2022

Caracas en las ultimas semanas se a puesto de nuevo peligrosa robos, atracos, secuestros asesinatos OJO no bajen la guardia que ya viene la temporada de la locura no confien en nadie y eviten ser ostentosos mientras mas limpio parezca uno mejor — 🏇Pura Hipica🏇 (@hipicapura) July 27, 2022

«El aumento de la circulación del dólar evidentemente va a seguir incrementando estos episodios. Los robos a pequeña escala siguen aumentando a lo interno de las comunidades. Estamos viendo cómo los robos a las camioneta y de celulares reaparecen cada vez más», explicó Campos.

En enero, Roberto Briceño-León, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), dijo en una entrevista para la emisora radial Onda FM que las cifras de los actos delincuenciales y la violencia podría ir en ascenso a lo largo del año en el país.

Durante los primeros seis meses del 2022 el observatorio documentó un total de 191 eventos delictivos en los que hubo 282 víctimas. 51,3 % de estos casos fueron homicidios, 27,2 % robos y 12 % agresiones. Según el reporte del OVV, los municipios Libertador y Sucre también fueron catalogados como los más peligrosos. Tan solo en el primero se registró el 65 % de los delitos.

Denuncias en redes

Un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que pidió no ser identificado, expresó que en ninguno de los cinco municipios que conforman la capital hay cifras oficiales que muestren la cantidad de robos que se cometen.

«No es fiable decir que hubo diez, veinte o cuarenta robos en una semana, porque a la gente la roban en un autobús, por ejemplo, y no denuncia. Sin denuncias es difícil construir ese archivo», explicó a Efecto Cocuyo.

Sin embargo, algunos caraqueños son más propensos a narrar sus experiencias en las redes sociales. En Twitter es posible hallar decenas de testimonios de víctimas de atracos. Estas advierten, en especial, la inseguridad en los espacios del Metro de Caracas en las horas pico.

El 4 de abril, Félix Alberto Alayón denunció un robo en un vagón en la estación Capitolio. El 18 de mayo, una situación similar fue reportada en uno de los andenes de La Hoyada. El 10 de agosto, usuarios alertaron sobre robos a mano armada en la estación de Bello Monte.

Se ha potenciado el robo de celulares y los arrebatones en el Metro de Caracas y lo lamentable, es que la vigilancia policial es insuficiente y los ladrones andan como en su casa — Rafael R. Rodríguez (@tonigonza7) August 25, 2022

@NicolasMaduro @cicpc_prensa Buenos días qué pasa en el Metro de Caracas que no están las autoridades policiales, ayer en la tarde había un poco de retraso en el Metro y vi como robaron a un muchacho, pero esto no es nada. vía @DEYSIMMUGUERZAB #MetroDeCaracas #PROCO — Servicios Públicos Vzla (@ServPublicosVe) May 18, 2022

El 20 de agosto, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) activó un plan especial y desplegó 130 funcionarios en el sistema subterráneo, que para 2020 trasladaba un estimado de 350 mil pasajeros, según la ONG Familia Metro.

«Ya se ha hablado de varios robos. Usuarios nombran a Plaza Venezuela, Teatro, Plaza Sucre y Petare. Hay estaciones que son muy peligrosas, de alto nivel delincuencial», comentó a Efecto Cocuyo Jhonny León, representante de la Asociación Civil Metro Comunidad y excontrolador de tráfico jubilado de la C. A. Metro de Caracas.

Remigio Ceballos, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informó el 1 de septiembre que efectivos de la PNB habían capturado hasta la fecha a 58 delincuentes.

«El Plan Especial de Reforzamiento del Sistema Metro de Caracas, ordenado por nuestro CJ Nicolás Maduro ha permitido capturar 58 delincuentes, concientizar a 2.385 ciudadanos que incumplieron normas, incautar 4 Armas de fuego y 5 facsímiles y recuperar 4 teléfonos hurtados», escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Cronología de un atraco

Las historias sobre los asaltos en Caracas son variadas. No obstante, expertos indican que es alarmante el nivel de violencia de estos episodios, ya que usualmente involucran armas como cuchillos, navajas o pistolas. Para el OVV Región Capital, son varios los motivos que pueden explicar el escenario.

«Ya no hay medidas de confinamiento por la COVID-19, esto repercute en una mayor activación de la dinámica comercial y en la movilidad de las personas en comparación con los primeros seis meses del año pasado, abriendo así más oportunidades para el delito. En segundo lugar, se debe considerar el accionar, e incluso el fortalecimiento, de grupos delincuenciales cuyas acciones ocasionaron distintos hechos violentos en lo que va de año», puntualizó la organización en agosto de 2022.

El 15 de ese mismo mes, el periodista Daniel Colina publicó en su cuenta de Twitter que un conductor afiliado a una aplicación de transporte fue robado a mano armada por un pasajero, mientras realizaba una carrera desde 23 de Enero a Fuerte Tiuna.

Así mismo, el 2 de septiembre, un usuario de Twitter identificado con Saúl Monique comentó que lo habían asaltado con un revólver en Chacao, al este caraqueño. «Me quitaron las entradas de Wisin y Yandel, que tanto me costaron comprar junto con las de mi familia cuando recién las había canjeado», escribió, refiriéndose al concierto que ambos cantantes pautaron para el día siguiente en el Poliedro de Caracas.

¿Qué se puede esperar para el final de 2022?

Las proyecciones del Centro de Investigaciones Populares indican que los robos en Caracas no van a disminuir en lo que queda de año. Campos explica que los últimos meses del año la circulación del dólar es más amplia, lo que estimula los actos delictivos.

«Debe haber mayor presencia policial en las comunidades y en los sitios de mayor tránsito de personas, mientras no se tenga ningún tipo de control, queda en manos del hampa. Además, esos policías deben saber actuar para no violar los derechos de las personas, para eso se necesita un tipo de formación que desde hace años está ausente de las instituciones de los cuerpos de seguridad», comentó el profesor.

El Estado no se ha pronunciado sobre el tema. Actualmente, en la capital venezolana, 58 % de las personas no sale por la noche y el 64 % que sale usa poco dinero en efectivo debido a los altos niveles de inseguridad, según el informe anual de 2021 del OVV.