Venezuela se prepara para un momento trascendental en su historia religiosa y cultural: la canonización de sus dos primeros santos: José Gregorio Hernández y Carmen Elena Rendiles, el próximo 19 de octubre de 2025 en Roma.

Este evento, que marcará un hito en la fe católica del país, será seguido por una gran conmemoración nacional el 25 de octubre en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

A continuación, exploramos los detalles de estas ceremonias, los significados de estas canonizaciones y el impacto que tendrán en Venezuela:

José Gregorio Hernández y Madre Carmen: Iconos de fe y servicio

José Gregorio Hernández, conocido como el «Médico de los Pobres», nacido en 1864 en Isnotú, estado Trujillo, dedicó su vida a la medicina, atendiendo a los más necesitados con una devoción que trascendió lo profesional y se convirtió en un símbolo de bondad y humildad.

Su beatificación en 2021 fue un paso previo a su canonización, un reconocimiento a los milagros atribuidos a su intercesión, que han fortalecido su legado como protector de los enfermos.

Por su parte, Madre Carmen Rendiles, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús, es un ejemplo de entrega espiritual. Nacida en Caracas en 1903, superó las limitaciones físicas de haber nacido sin un brazo izquierdo para convertirse en una líder religiosa que transformó vidas a través de la educación y la caridad.

Su canonización destaca su vida de sacrificio y su compromiso con los más vulnerables, consolidándola como un modelo de resiliencia y fe.

Ambos santos representan valores profundamente arraigados en la identidad venezolana: la solidaridad, la compasión y la fortaleza ante la adversidad. Su canonización no solo eleva su legado al plano universal de la Iglesia Católica, sino que también reafirma la riqueza espiritual de un país que, a pesar de sus desafíos, encuentra en la fe un pilar de esperanza.

La ceremonia en Roma: Un evento global

La canonización tendrá lugar el 19 de octubre en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en una ceremonia que será presidida por el Papa Francisco. Este acto solemne reunirá a peregrinos venezolanos, autoridades eclesiásticas y fieles de todo el mundo, quienes celebrarán el reconocimiento oficial de José Gregorio y Madre Carmen como santos universales.

La ceremonia, cargada de simbolismo, incluirá la lectura de las biografías de los nuevos santos, la proclamación del decreto de canonización y una misa solemne que sellará su entrada al santoral católico.

Debido a la diferencia horaria de seis horas entre Roma y Caracas, la transmisión en vivo de la ceremonia comenzará en Venezuela a las 3:00 a.m. del 19 de octubre, con una retransmisión programada a las 6:00 a.m. para facilitar el acceso a los fieles.

La víspera del evento, el sábado 18 de octubre, se celebrará en todo el país una vigilia nacional con actividades litúrgicas, oraciones y reflexiones, conectando a las comunidades venezolanas con la celebración en Roma a través de transmisiones en vivo.

Conmemoración en Caracas: Una fiesta de fe

La celebración nacional está programada para el 25 de octubre en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, un espacio emblemático que acogerá a miles de fieles en una muestra de devoción y unidad.

La misa central, sin embargo, se llevará a cabo en la Iglesia de La Candelaria, un lugar profundamente ligado a José Gregorio Hernández, ya que allí se venera su imagen y se reúnen miles de devotos cada año.

Esta misa será el corazón de la conmemoración, un momento para agradecer los milagros de los nuevos santos y renovar el compromiso con sus valores. El evento en el estadio incluirá actividades culturales, testimonios de fieles y momentos de oración colectiva, destacando la relevancia de estos santos para la identidad venezolana.

La organización de la conmemoración ha involucrado a la Arquidiócesis de Caracas, movimientos laicos y autoridades locales, quienes han trabajado para garantizar que el evento sea accesible y significativo para todos los venezolanos, tanto en el país como en la diáspora.

Un mensaje de esperanza para Venezuela

La canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles llega en un momento crucial para Venezuela, un país que enfrenta desafíos sociales, económicos y políticos.

La figura de José Gregorio, con su dedicación a los más necesitados, y de Madre Carmen, con su ejemplo de superación, resuenan como un llamado a la unidad y la solidaridad.

Sus vidas inspiran a los venezolanos a mirar hacia adelante con esperanza, recordando que la fe y el servicio pueden transformar realidades. Además, este evento fortalece el vínculo entre Venezuela y la Iglesia Católica universal.

La presencia de peregrinos venezolanos en Roma y la masiva participación esperada en Caracas reflejan el orgullo de un pueblo que ve en sus santos un reflejo de sus luchas y aspiraciones.

Para quienes deseen seguir la ceremonia desde Venezuela, la transmisión en vivo estará disponible a través de canales de televisión nacionales, plataformas digitales de la Iglesia y redes sociales.