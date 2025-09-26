Venezuela tendrá lluvias de mayor intensidad en horas de la tarde y noche de este viernes 26 de septiembre. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) destacó que estas precipitaciones irán acompañadas de descargas eléctricas y serán de intensidad variable.

En la mañana se estima nubosidad parcial y fragmentada en gran parte del país, con algunas lluvias en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Mérida, Táchira, Trujillo y sobre el Lago de Maracaibo, en el estado Zulia. No se descartan lloviznas aisladas en la región central.

Después del mediodía por el aumento de la cobertura nubosa y de las temperaturas diurnas se esperan precipitaciones en Bolívar, Amazonas, la Guayana Esequiba, Cojedes, Guárico, Miranda, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Apure, Barinas, Portuguesa, Mérida, Táchira, Trujillo y el Zulia.

El organismo destacó que la onda tropical número 38 está saliendo de Venezuela. Además, la número 40 se aproxima al país al estar en Suriname. Igualmente, la 41 se formó en las costas de Cabo Verde. Su entrada al país será para la siguiente semana.

Los acumulaldos de agua de lluvia del día estarán entre los 4 y los 30 litros de agua por metro cuadrado. Las máximas temperaturas se esperan en Bolívar, la Guayana Esequiba y Falcón donde llegarán a los 38 grados Celsius.

Humberto ya es un huracán

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) informó que Humberto es un huracán de categoría 1 que se espera se intensifique durante el fin de semana.

«Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 75 mph (120 km/h) con ráfagas más altas. Se pronostica un fortalecimiento significativo, y se espera que Humberto se convierta en un huracán mayor este fin de semana», dijo el organismo federal.

Actualmente se encuentra a 750 kilómetros al noreste de las Islas de Sotavento.

Al igual, la perturbación sobre el Caribe continúa generando lluvias desorganizadas en República Dominicana, Haití y las islas Turcas y Caicos.

Las proyecciones del NHC es que «se espera que se convierta en una depresión tropical cuando esté en las cercanías del centro y noroeste de las Bahamas más tarde hoy o durante el fin de semana, y luego rastree hacia el noroeste o hacia el norte sobre el Atlántico suroeste».

Mientras que Gabrielle que avanza sobre el Atlántico norte, en los Azores, se convirtió en un ciclón postropical.