Inameh estima lluvias en el occidente de Venezuela este 25 de septiembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) aseguró que las lluvias en Venezuela se concentrarán en el occidente del país este jueves, 25 de septiembre.

En su pronóstico general del tiempo, aunque no descartan algunas precipitaciones hacia el centro y oriente del país, la onda tropical 38 que se encuentra al oeste del territorio nacional provocará que las lluvias sean más intensas en estas regiones.

«Se prevé que las precipitaciones se concentren en la región occidental de Venezuela. Se estiman lluvias más intensas y persistentes sobre los estados Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Lara, Falcón, Táchira, Mérida y Zulia (particularmente en la Sierra de Perijá y al sur del Lago), mientras que el centro y oriente del país se mantendrán con nubosidad parcial y no se descartan algunas lluvias aisladas», destacó el organismo en su canal de Telegram.

Este pronóstico corresponde a las primeras horas del día.

Después del mediodía y para la noche se esperan lluvias más intensas en los Llanos centrales, el oriente y el norte del estado Bolívar. También se fortalecerán las precipitaciones en Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, los Andes y Zulia.

Se forma la tormenta tropical Humberto

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) informó sobre la formación de la tormenta tropical Humberto, que podría fortalecerse y transformarse en huracán en las próximas horas.

Humberto presenta vientos máximos sostenidos de hasta 65 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes, y el centro alertó que «se pronostica un fortalecimiento constante durante los próximos días».

El boletín agregó que no existen avisos o advertencias costeros en vigor, aunque los efectos de sus vientos se extienden hasta 75 kilómetros de su centro.

Además, sobre República Dominicana se encuentra una perturbación que tiende a fortalecerse y podría ser una depresión el fin de semana cuando llegue a las Bahamas.

«Se espera que el sistema se ralentice y gire hacia el noroeste cuando alcance el suroeste del Atlántico. Es probable que se forme una depresión tropical cuando la perturbación esté en las cercanías de las Bahamas a fines de esta semana. Intereses en Puerto Rico, la República Dominicana, Haití, las Islas Turcas y Caicos, y las Bahamas deben monitorear el progreso de este sistema», dijeron en uno de sus últimos boletines.