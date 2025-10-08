El pronóstico del tiempo para este miércoles 8 de septiembre se mueve bajo influencia de inestabilidad tropical asociada a la onda tropical número 42 que avanza sobre el país y arrastra nubosidad densa y lluvias que se alternan con momentos de sol engañoso.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que este sistema está afectando buena parte del territorio, con especial énfasis en los estados del occidente, los llanos y el sur.

Durante la mañana el cielo estará nublado en buena parte del territorio, con lluvias de baja intensidad en zonas más favorecidas, pero conforme avance el día se espera un desarrollo progresivo de tormentas más fuertes especialmente en sectores montañosos, llanos y zona central.

Para la tarde-noche, se pronostican descargas eléctricas en varias zonas del país, entre ellas en la Gran Caracas.

☁️ Zulia y los Andes: truenos entre montañas

En el Zulia se esperan lluvias dispersas durante la mañana y tormentas eléctricas hacia la tarde, sobre todo en las zonas cercanas a la Sierra de Perijá.

En los Andes —Mérida, Táchira y Trujillo—, el contraste es fuerte: temperaturas frescas que rozan los 5 °C en las zonas altas, pero con niebla y aguaceros vespertinos que podrían complicar los pasos de montaña.

🌧️ Centro y Llanos: el calor da paso a las tormentas

En los Llanos Centrales y Occidentales (Apure, Guárico, Barinas y Portuguesa), el día comienza soleado, pero no hay que confiarse: el calor del mediodía prepara el escenario para nubes altas que crecen rápido y descargan fuertes chaparrones con relámpagos.

El Inameh advierte que algunos de estos núcleos podrían dejar acumulados de hasta 60 mm de lluvia, es decir, aguaceros de corta duración pero muy intensos.

🌫️ Caracas y la región central: una tarde eléctrica

En la Gran Caracas, el amanecer trae cielos parcialmente nublados y una brisa que alivia el calor urbano. Sin embargo, hacia el mediodía las nubes ganan terreno y la atmósfera se vuelve más pesada.

Se espera que en la tarde y parte de la noche caigan lluvias con descargas eléctricas, especialmente en el este de Miranda y zonas montañosas de El Ávila y los Valles del Tuy.

Las temperaturas rondarán entre 20 °C y 30 °C, con sensación térmica más alta por la humedad.

🌴 Oriente, Guayana y el sur: lluvias que no dan tregua

En los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, las lluvias son constantes desde la madrugada. El cielo se mantiene gris y los ríos muestran crecidas moderadas.

El Inameh sugiere precaución en comunidades ribereñas por posibles desbordamientos y deslizamientos de tierra.

En el estado Sucre y la isla de Margarita, también se reportan lluvias aisladas y marejadas de hasta 1,5 metros, producto del viento marítimos.

Con datos de IA