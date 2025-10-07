La Onda Tropical N° 41 tocó Venezuela tarde de este 6 de octubre por la Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas, trayendo consigo fuertes precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas, según informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Este fenómeno, que interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical y una vaguada monzónica, está afectando múltiples regiones del país con condiciones climáticas inestables.

El Inameh detalló que, durante la mañana de este 7 de octubre, se prevén cielos parcialmente nublados con zonas despejadas en los Andes, Zulia y el centro occidente.

Sin embargo, a lo largo del día, la nubosidad aumentará, generando lluvias y truenos, especialmente en la noche en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Caracas, Falcón, Zulia y los Andes.

Otras regiones, como los Llanos, el oriente y el centro del país, también presentan riesgos de inestabilidad con chubascos y ráfagas de viento.

El Inameh recomienda a la población mantenerse alerta ante posibles crecidas de ríos, deslaves o interrupciones eléctricas. Esta onda tropical forma parte de la temporada de mayo a noviembre, con un estimado de 50 a 66 eventos en 2025, de los cuales al menos 45 impactarían directamente a Venezuela.

La siguiente onda, la N° 42, se espera llegue entre el 8 y 9 de octubre. Las autoridades instan a seguir los boletines meteorológicos oficiales para actualizaciones en tiempo real y tomar precauciones ante las condiciones adversas.