Venezuela continuará con lluvias este martes 26 de agosto, especialmente en las zonas de oriente, sur y occidente, dijo el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) en su pronóstico general del tiempo para las próximas 24 horas.

A primeras horas del día las células convectivas de rápida evolución produjeron precipitaciones o chubascos con algunas descargas eléctricas en áreas de Amazonas, oeste de Bolívar, este de Apure, sur de Guárico, este de Barinas y Zulia.

Además, lloviznas en la Guayana Esequiba, oeste de Sucre, norte de Monagas, La Guaira, Yaracuy, Lara y Falcón.

En su canal de Telegram, el organismo dijo que «se prevé nubosidad productora de precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de descargas eléctricas en nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales y Zulia». Al igual mencionó que habrá mantos nubosos generadores de lluvias y lloviznas en Sucre, sur de Monagas y de Anzoátegui, el sur de Aragua, en el centro del país, en el estado Miranda y los Andes.

«Durante la tarde y noche se espera aumento de la cobertura nubosa asociada a lluvias o chubascos de moderados a fuertes, actividad eléctrica y ráfagas de viento en la mayor parte del territorio nacional; siendo más fuertes y frecuentes en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia», agregó el organismo.

Onda tropical 30 se ubica en el occidente venezolano

La onda tropical número 30 de la temporada se encuentra sobre el occidente próxima a salir de Venezuela, mientras que se acerca la número 31, actualmente en la Guayana Francesa. Las estimaciones del Inameh es que se ubique sobre la Guayana Esequiba entre el miércoles 27 y jueves 28 de agosto. La número 32 se espera la próxima semana.

Este martes, las máximas temperaturas se sentirán en el extremo occidental del país, al norte de Falcón y en Zulia. Llegarán a los 38 grados Celsius.

Sobre los acumulados pluviométricos la agencia estatal resaltó que los máximos llegarán a los 60 litros de agua por metro cuadrado, especialmente en Apure y zonas de Amazonas. El promedio irá de 3 a 40 litros en el sur del territorio nacional.