El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió su boletín meteorológico para este lunes 13 de octubre, en el que destaca la influencia del fenómeno de La Niña en el clima venezolano, que intensifica la temporada de lluvias en gran parte del territorio.

Según el reporte, el país experimentará condiciones variables con un incremento de precipitaciones a lo largo del día, especialmente en regiones del sur, oriente y occidente.

El Inameh informó que durante la madrugada y la mañana de este lunes se espera nubosidad parcial alternada con zonas despejadas en la mayor parte de Venezuela. Sin embargo, áreas como Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Guárico, norte de Apure, Barinas, los Andes y Zulia presentarán lluvias o chubascos dispersos.

Para la tarde y noche, el Inameh prevé un aumento en la cobertura nubosa, con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Llanos Occidentales, los Andes y Zulia. En la Región Central, no se descartan lluvias dispersas.

Contexto Climático

El fenómeno de La Niña, caracterizado por el enfriamiento de las aguas del Pacífico tropical, está potenciando un octubre particularmente lluvioso, con un promedio de 24 días de precipitaciones. Este patrón incrementa el riesgo de crecidas en ríos y eventos hidrogeomorfológicos en zonas vulnerables, especialmente en el sur y oriente del país.

Las temperaturas se mantienen cálidas, con máximas entre 30-32°C y mínimas de 20-22°C en ciudades como Caracas y Valencia, acompañadas de vientos moderados del este y noreste.

Las autoridades instan a la población a permanecer atenta a posibles cambios en las condiciones meteorológicas y a consultar los canales oficiales del INAMEH (www.inameh.gob.ve y @INAMEHoficial en redes sociales) para actualizaciones en tiempo real.