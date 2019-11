Las Estafadoras de Wall Street, un nuevo giro en la carrera de Jennifer López

Jennifer López regresa con la intensidad de un huracán. La actriz de origen puertorriqueño es la estrella que más brilla en su nueva película, las Estafadoras de Wall Street (Hustlers).

La nueva cinta de la directora Lorene Scafaria, está basada en el reportaje que hizo la periodista Jessica Pressler para New York Magazine en 2015. La película narra la historia de Destiny (Constance Wu), la “chica nueva” en el club de strippers, que es apadrinada por una bailarina veterana llamada Ramona (Jennifer López). Juntas, Ramona y Destiny lideran un grupo de strippers que usan una serie de trucos y engaños para robar el dinero de varios empresarios de Wall Street.

Constance Wu y Jennifer López forman una dupla infalible, ambas muestran en pantalla una dinámica de madre e hija que resulta increíblemente realista y emotiva. Ramona y Destiny son el cerebro y músculo de una banda de mujeres que poco a poco van evolucionando hasta volverse una familia con claro y fuerte sentido de la comunidad y de la lealtad.

Jennifer López nos regala la más impactante y compleja actuación de su carrera, la actriz que es recordada por participar en comedias románticas no tan reconocidas logra una interpretación capaz de quitar el aliento. López encarna una suerte de vengadora antimoral, es una mujer imponente que le demuestra al público que el paso de los años no logra afectarla, muestra de ello es su magnífica presentación de Pole Dance.

Un papel por el que su nombre propablemente suene entre las nominaciones a mejor actriz de reparto en los premios Oscar del siguiente año.

Hustlers es una película sobre el empoderamiento de la mujer. La directora logra proyectar a Wall Street en un club de desnudistas, reduciendo las relaciones humanas a un simple negocio, en el que tienen el control las bailarinas, quienes reducen a cualquier hombre a un simple cliente, a una transacción.

Scafaria muestra a un grupo de mujeres que se meten de lleno en lo más profundo de un sistema podrido que revela el lado oscuro de una de las cúpulas más inmorales de Estado Unidos y aún así son ellas quienes lo adoptan y dominan logrando conservar su humanidad y dignidad.

Una obra que nos enseña que no lograrás nada mientras juegues según las reglas, mientras que quienes las desafían alcanzarán el éxito por un instante pero que finalmente todo cae por su propio peso, muy al estilo de cintas como Ocean’s Eleven, de Steven Soderbergh; o The Wolf of Wall Street y The Goodfellas, de Martin Scorsese con enfoque de género.