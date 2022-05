La industria petrolera en Venezuela: entre falta de mantenimiento y accidentes que afectan el ambiente

La industria petrolera venezolana ha sido una de las más afectadas por la crisis política durante los últimos 20 años. Petróleos de Venezuela (Pdvsa) fue una de las compañías más exitosas del sector; incluso, hasta 2015 la estatal estaba entre las 20 empresas petroleras más importantes del mundo, según Forbes.

Pero, tras años de perder el personal calificado y de no garantizar un buen manejo de las instalaciones, son múltiples los accidentes que han ocurrido. El gobierno de Nicolás Maduro en reiteradas ocasiones no ha aceptado su responsabilidad y en ocasiones se excusa con presuntos “atentados terroristas” que pretenden “desestabilizar” la industria petrolera en el país.

Recientemente, el accidente que alertó a las autoridades fue el de la refinería Cardón, ubicada en el estado Falcón, que forma parte del Complejo Refinador Paraguaná, uno de los más grandes del mundo.

En la refinería se generó un incendio. Según fuentes del sector, el siniestro ocurrió en la laguna de desechos, pero el mandatario nacional Nicolás Maduro aseguró en una alocución que fue el resultado de un supuesto “ataque terrorista”, sin dar más detalles.

Aunque no explicó cuál fue la causa del incendio, el ministro de Petróleo, Tareck El Aisami, indicó que no afectó las operaciones de producción de combustible en la refinería.

Sin mantenimiento

Para María Gabriela Hernández, diputada a la Asamblea Nacional del año 2015, todos estos accidentes con los que se ha visto afectada la industria petrolera venezolana suceden porque no hay mantenimiento en las instalaciones.

“Si se les incendia la laguna de desechos es porque no hubo mantenimiento en esa área. Si se te desborda la laguna de desecho, como ocurrió hace dos años cuando se desbordó y eso cayó al mar y llegó a contaminar el parque Nacional Morrocoy, es porque no hubo mantenimiento”, reiteró.

La parlamentaria explicó que con la llegada del chavismo en 1999 se usó a la industria petrolera para fines proselitistas del partido de gobierno. Hernández dijo que Pdvsa se empleaba como ente financiador de las actividades políticas del Gobierno.

Estas actividades políticas no las toleró el personal calificado. Más de 30 mil trabajadores se fueron a paro cívico, y luego vino su despido por la administración de Hugo Chávez, que solo en 2003 botó a 18 mil petroleros, según Provea.

“Desde entonces la industria comienza a declinar violentamente, cero mantenimiento, poco supervisión en la operatividad, cero inversión y esas aguas de aquel momento nos llevan al día de hoy”, detalló la parlamentaria.

Hernández señaló que el complejo de engranajes para prevenir accidentes en Pdvsa desapareció y es por eso que se han registrado una mayor cantidad de accidentes en la industria.

La parlamentaria recordó que estos derrames han causado un gran daño ambiental como el ocurrido en febrero de 2012, en el río Guarapiche, estado Monagas, como consecuencia de la ruptura de un oleoducto del Complejo Operacional Jusepín de Pdvsa.

“Hemos estado denunciando este año barbaridades de derrames petroleros porque a las tuberías no se les hace mantenimiento, porque son tuberías que dejaron de usarse, pero además toda la industria y la infraestructura está vieja, sin mantenimiento, e inoperativa en gran parte y se le suma a eso el fenómeno de la chatarra. Desde hace más de tres años para acá hemos visto como se desmantela parte de la industria para utilizar la chatarra como un medio de pago a las contratista que quedaron sin cobro”. María Gabriela Hernández, diputada de la AN de 2015

Impacto ambiental

Para el director de la organización Clima 21 Ambiente y Derechos Humanos, Alejandro Álvarez Iragorri, el impacto ambiental que causan los derrames de hidrocarburos son alarmante, pero muchas veces no se toman en cuenta porque o no se hacen noticia o simplemente hay lugares donde los derrames son tan comunes que ya no impactan en la opinión pública.

Álvares Iragorri sostuvo que la industria petrolera del país cumplirá 100 años y que desde esos casi 100 años comenzó el daño ambiental producido por el hidrocarburo.

“Desde que explotó el primer pozo petrolero, ya el inicio del daño ambiental estaba hecho; ese pozo petrolero estuvo durante nueve días derramando petróleo, lo cual se calcula casi 900 mil barriles derramados en tierra, así como en la pequeña población que era para ese momento Cabimas, y sobre el propio lago de Maracaibo, ese fue el inicio del daño”, rememoró.

El biólogo y ambientalista resaltó que la industria petrolera es una industria de riesgos ya que todas sus operaciones en cualquier momento pudieran tener una situación que produzca daños a personas, a la infraestructura o al medioambiente.

Por esta misma razón está obligada a realizar la mayor cantidad de planes de prevención y de trabajo para evitar y disminuir los daños potenciales, así como para actuar en caso de que ocurra uno de ellos.

Añadió que en el país las circunstancias no han mejorado, y que una de las mayores mejoras se dio en los años 70, cuando las propias petroleras se organizaron para minimizar el número de derrames petroleros o cualquier otro accidente que pusiera en riesgo al ambiente.

Recordó que durante los años 80 se hizo el primer Plan Nacional de Contingencia contra los derrames petroleros, que creó la propia Pdvsa tras su nacionalización una década antes.

“Ese plan de contingencia actuó relativamente bien durante esos años, a pesar de que hubo una cantidad de accidente, los accidentes grandes fueron accidentes que involucraron barcos petroleros que derramaron cantidad de petróleo importante tanto en el lago de Maracaibo como en el golfo de Venezuela”. Alejandro Álvarez Iragorri, Clima 21

Opacidad

Para Álvarez Iragorri la opacidad es una traba para conocer el número de derrames petroleros que se han generado en los últimos 20 años. El biólogo aseguró que en el año 2000 se podían conseguir reportes anuales en Pdvsa sobre los derrames petroleros que se producían y cuánto daño habían causado.

Sin embargo, en el año 2016 el biólogo dejó de publicarse información referente a los derrames petroleros ocurridos en el país. “A partir de ese año los ciudadanos no tenemos ni idea de lo que está pasando”.

El activista agregó que los derrames petroleros producen daños ambientales gravísimos.

Para tratar de seguirle la pista a los derrames petroleros Clima 21 empezó a llevar un registro de prensa de este tipo de daños que se producían en el país. Desde el año 2016 hasta el 2021 solo hubo reportes de 190 derrames, una cifra casi que imposible de contrastar porque solo en 2016 Pdvsa reportó más de 8 mil derrames durante ese año.

“No creemos que mejoró sino que desmejoró, ¿por qué? porque no todos los derrames son noticias, o llegan a ser noticias, muchos de los derrames son desconocidos por los medios de comunicación porque ocurren en zonas alejadas, en zonas donde no hay medios de comunicación autónomos, igualmente en algunos sitios, son tan comunes los derrames, como por ejemplo el lago de Maracaibo, que ya no son noticias”, lamentó.

