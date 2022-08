La Defensoría promueve derechos LGBTI+ en instituciones públicas

La Defensoría del Pueblo de Venezuela celebró este jueves el foro «Visibilidad y Orgullo» en Caracas, como parte de un grupo de actividades para promover y visibilizar los derechos de la comunidad LGBTI+ dentro de instituciones públicas.

El foro estuvo coordinado por la Defensoría Delegada Especial para la Protección de las Personas Sexodiversas, dirigida por Yaury Mejías, quien, según un comunicado de la entidad, comentó que «se han dado pasos en las instituciones públicas para que se respete y visibilice a esta comunidad».

Varios activistas se presentaron en este espacio para hablar sobre sus experiencias «al vivir a plenitud sus orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género en el país», siempre según el escrito.

William Gil D’Avolio: Los derechos de la comunidad LGBTI siempre están en riesgo #ConLaLuz

La Defensoría destacó que, en su trabajo, «promueven» y acompañan» el cumplimiento de los derechos humanos y que celebran la diversidad sexual todo el año.

No obstante, ser una persona abiertamente LGBTI en Venezuela significa vivir sin algunos derechos que el resto de ciudadanos dan por sentado. Un hombre homosexual no puede donar sangre o una mujer trans está condenada a identificarse legalmente con un nombre que no la representa.

Además, el colectivo LGBTI ha sufrido un incremento de violencia en el último trienio, una situación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en 2021, cuando más de una docena de hombres gay y mujeres trans fueron asesinadas «en un contexto de discriminación y falta de protección».