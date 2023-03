El sector público advirtió que las protestas en Venezuela por derechos laborales continuarán mientras el gobierno de Nicolás Maduro se niegue a responder a sus demandas salariales.

Este 29 de marzo, el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha indicó que está abierto a las propuestas del Ejecutivo, siempre y cuando pasen por la consulta de la dirigencia gremial.

En rueda de prensa, sindicalistas también convocaron a un viacrucis el 4 de abril y una gran protesta el 1 de mayo a en todo el país. «Para los trabajadores no hay Semana Santa», aseguraron.

«Hay una sola propuesta unitaria que tiene que ver con un pliego único de demandas, que este sector aprobó el 18 de marzo (…) Le decimos al gobierno de Nicolás Maduro: tenemos una sola plataforma porque aquí está más del 80 % de los gremios y sindicatos de este país. Aquí la calle seguirá siendo nuestro escenario de lucha hasta que el gobierno entienda que con cinco dólares no se vive», expresó José Francisco Jiménez, secretario del Sindicato de Empleados de la Universidad de Carabobo (UC).

Te puede interesar: «Paguen lo que nos deben», trabajadores se concentran en tres puntos de Caracas este lunes

Jiménez recordó que la propuesta principal del sector público es la indexación del salario mínimo, actualmente 130 bolívares equivalentes a cinco dólares según el cambio oficial del Banco Central. Desde abril de 2022, los trabajadores también exigen la firma de nuevos contratos colectivos y el acceso a seguridad social.

Hostigamiento a los sindicalistas

El comité estimó que se han organizado más de 857 protestas este año y recordó que al menos 22 estados del país se unieron a la convocatoria del 27 de marzo. Durante esa jornada, docentes de cinco entidades se trasladaron a Caracas para concentrarse frente al Ministerio de Educación, en el centro de la ciudad.

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, denunció un patrón de hostigamiento de parte de los cuerpos de seguridad hacia los líderes sindicales que han llamado a movilizarse.

«Queremos mandarle un mensaje muy claro a los cuerpos represivos del Estado. A Nicolás Maduro, que dice que es un presidente obrero: los trabajadores nos echamos el miedo a la espalda. Convertimos el miedo en una fuerza que nos impulsa adelante. Miedo le tenemos a convertirnos en errantes en el mundo porque en nuestro país no hay condiciones de vida», dijo.

Hasta ahora, las protestas han sido vigiladas de cerca por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

«Le decimos a los cuerpos de seguridad del Estado: ustedes están pasando tanta hambre como los trabajadores. Necesitamos que cumplan con la Constitución y la Constitución no es defender a un partido político, no es defender a quien desangra al país», agregó Contreras. Reiteró que el sector público no descarta un próximo paro nacional en caso de que el gobierno no ofrezca soluciones a corto plazo.