Iniciativa Metro 8330 denuncia que el sistema de transporte tiene fallas que necesitan atención inmediata

Diversos dirigentes sociales organizados bajo la iniciativa Metro 8330 emitieron una rueda de prensa este jueves 9 de agosto. En la misma, la agrupación hizo varias denuncias sobre las fallas y el deterioro que vive el sistema Metro de Caracas en la actualidad. La rueda de prensa se llevó a cabo en el bulevar de Sabana Grande, específicamente en la salida de la estación de Plaza Venezuela.

El vocero principal de la actividad, Roberto Patiño, indicó que desde hace un año vienen haciendo reclamos y proponiendo ideas para mejorar el Metro de Caracas, pero que las autoridades han hecho caso omiso a las sugerencias de la sociedad civil. Patiño también resaltó que, aunque ha habido mejoras estéticas en el sistema de transporte, las fallas estructurales se mantienen y hoy en día más de 70% de las escaleras mecánicas del sistema no funcionan y el tiempo de espera promedio por un tren es de treinta minutos.

No obstante, Patiño aseguró qué hay esperanza de que si se invierte el dinero destinado para las mejores del Metro, el sistema “pueda estar a la altura de los caraqueños”.

Uno de los puntos que resaltó Roberto Patiño en su declaración de este 9 de agosto es que el mes de julio fue registrado como uno de los más calurosos en la historia de Venezuela. “Estamos los meses más calurosos de la historia y en los vagones no funciona el aire acondicionado”, indicó el dirigente venezolano.

El tema de la accesibilidad sigue siendo una de las deudas pendientes del Metro de Caracas

La agrupación Metro 8330 fue enfática al decir que el dinero que está destinado para mejorar el sistema no llega y aludieron a qué hay malos usos de estos recursos. “El Metro de Caracas, lo que fue el principal orgullo de la ciudad, se ha ido deteriorando por falta de inversión y por corrupción”, dijo Roberto Patiño.

La accesibilidad está pendiente

El tema de la accesibilidad sigue siendo una de las deudas pendientes del Metro de Caracas pues, según lo dicho por Patiño, 70% de las escaleras mecánicas del sistema no están funcionando. A esto se le suma un reporte de fallas en más de 60% de los trenes que están operativos. Más del 70% de las escaleras mecánicas no están operativas en el metro de Caracas. “No se trata de un maquillaje. Se trata de tener un sistema operativo. Estamos convencidos de que es posible. Nosotros hemos puesto propuestas”, indicó Patiño.

Sobre un posible aumento de pasaje, el dirigente local afirmó que entiende a los transportistas, pero que los usuarios no son responsables del alza en los costos de gasolina, baterías y otros elementos necesarios para los conductores. “lo que no puede ocurrir es que los usuarios paguen los platos rotos cuando a la gente no le suben el salario. Todos tenemos que abrir los ojos. No es culpa del usuario, pero tampoco es culpa del transportista. La culpa es de los que están en el poder. Por eso estamos luchando por el cambio en Venezuela”, manifestó Patiño.

