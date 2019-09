Incendio en tres comercios del centro de Maracaibo por cortocircuito - Efecto Cocuyo

En la mañana del sábado, 28 de septiembre, una explosión produjo un incendio en el centro comercial “Bingo Reina”, ubicado en la avenida Libertador del centro de la capital zuliana.

Los comerciantes cuentan que los Bomberos de Maracaibo acudieron a la emergencia, pero “se fueron confiados” de haber extinguido el fuego y las llamas alcanzaron otro local en horas del mediodía del mismo sábado.

Una de las propietarias, quien se identificó como María, cuenta que el incendio comenzó después de que uno de los trabajadores “subiera el breaker” al llegar la luz.

Según cuenta, la cajera eléctrica “hizo chispas, explotó y el trabajador sufrió algunas quemaduras en los dedos de su mano derecha”.

Todos concuerdan en que el fuego fue originado por un corto circuito.

Para la tarde, los comerciantes y propietarios de los locales, esperaban afuera de los establecimientos, mientras los Bomberos de Maracaibo y los Bomberos Aeronáuticos intentaban extinguir las llamas nuevamente.

Minuto a minuto

El alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, informaba del acontecimiento a través de su cuenta en Twitter.

A las 7:45 de la mañana de este sábado #28Sep, el Cuerpo de Bomberos de Maracaibo atendió el llamado de alerta frente a la explosión y posterior incendio registrado en tres centros comerciales ubicados en la avenida Libertador, en el centro de la ciudad. @OmarPrietoGob pic.twitter.com/16u2mxqSAg — Willy Casanova (@willy_casanova) September 28, 2019

Casanova precisó que participó “un total de 100 funcionarios bomberiles de Maracaibo, con el apoyo de Bomberos de San Francisco, Bomberos Aeronáuticos, Protección Civil, Polimaracaibo, Hidrolago y la Gobernación del Zulia”.

Igualmente, el alcalde informó que Hidrolago destinó 40 camiones cisterna para sofocar las llamas.

No saben las pérdidas

El incendio comenzó en el pasillo principal del Centro Comercial “Bingo Reina” y, como informó el alcalde Casanova, afectó al Centro Comercial Puerto Lindo, El Baratón y Libertador.

Allí funcionan varios locales con venta de cosméticos, perfumes, accesorios y varias fábricas textiles.

Apenas a la 1:30 de la madrugada de este domingo, después de ocho horas de trabajo, los bomberos informaron la extinción completa del fuego y la posterior revisión de los espacios.

Hasta ahora, los comerciantes —quienes prefirieron no hablar a los medios— no han cuantificado las pérdidas en el inesperado incendio donde, al menos, no hubo muertos.

Solo se limitan a recuperar lo poco que quedó y despejar el área.