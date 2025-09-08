El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) aseguró que este lunes, 8 de septiembre, Venezuela tendrá lluvias acompañadas de tormentas eléctricas después del mediodía.

En su pronóstico diario del tiempo destacaron que durante la mañana el país se mantendrá con zonas parcialmente nubladas, aunque algunos mantos nubosos dejarán precipitaciones en Bolívar, Amazonas, Llanos occidentales (Apure, Barinas y Portuguesa) y centrales (Cojedes y Guárico). También en el centro norte costero, este de Sucre y Zulia.

Después del mediodías las condiciones meteorológicas propiciarán un aumento de la nubosidad con lluvias o chubascos, acompañados de actividad tormentosa para las regiones de Bolívar, Amazonas, Llanos occidentales y centrales, oeste de Sucre, sur de Monagas, la Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, Zulia y los Andes.

Las máximas temperaturas del país se darán en el estado Falcón, donde llegarán a los 38 grados Celsius después del mediodía.

El Inameh destacó que los acumulados de agua de lluvia irán este 8 de septiembre de 10 a 25 litros de agua por metro cuadrado. Los máximos se ubicarán en 50 litros, tanto en Zulia y los Andes, como en Amazonas y Bolívar.

Onda tropical 34 se aproxima a Venezuela

En su seguimiento a las ondas tropicales, normales en esta época del año, la número 34 se aproxima a Venezuela. Su llegada se estima entre este martes 9 y miércoles 10 de septiembre. La número 35 llegaría al país el venidero fin de semana.

Sobre la perturbación que se movía por el Atlántico central tropical y sus probabilidades de que fuese una formación mayor, desde el pasado fin de semana se dispersó.

Consulte en la imagen el pronóstico del tiempo para su región y las máximas temperaturas para que tome previsiones: