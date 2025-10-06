El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó que para la mañana de este lunes 6 de octubre el cielo estará entre parcial y despejado en gran parte del país, aunque algunas regiones presentarán mayor nubosidad acompañada de lluvias.

Las áreas afectadas por precipitaciones matutinas incluyen Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Guárico, Miranda, La Guaira, Falcón y Zulia.

Para la tarde y noche, se espera un aumento de nubosidad con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, extendiéndose también a Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Yaracuy, Lara y los Andes.

En La Guaira, Caracas y Miranda, se anticipan lloviznas por la mañana, con un incremento de nubosidad, lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica después del mediodía.

La temperatura máxima oscilará en 31°C, mientras que la mínima será de 19°C.