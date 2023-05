Imputan a Ernesto Paraqueima por promoción al odio, acto arbitrario y agravante de la Lopnna

El Ministerio Público venezolano imputó a Ernesto Paraqueima, exalcalde de El Tigre en el estado Anzoátegui, ante el tribunal 21 de Control AMC por delitos de promoción al odio, acto arbitrario, agravante de la Lopnna (Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente) y obstrucción a la libertad de comercio, según informó el fiscal Tarek William Saab este 6 de mayo.

Saab indicó en su cuenta de Twitter que el político ejecutó «acciones discriminatorias contra niños con condiciones del trastorno del espectro autista» y atentó contra el libre comercio en el municipio que gestionaba al «obligar a los comerciantes y emprendedores a cerrar sus locales».

Paraqueima fue detenido el 4 de mayo tras arremeter contra un mural que pintaron niños con síndrome de Asperger en El Tigre (municipio Simón Rodríguez). Anteriormente ya había recibido denuncias por violencia de género y quejas debido a que utilizaba elementos de carácter sexual en su discurso.

«¿Quién pintó eso tan horroroso?, ¿Quién hizo eso?, me cuentan que fue los niñitos asperger, ¿con qué lo pintaron con las patas?, ¿Qué intentaron hacer allí, un paisaje?, que cosa tan horrible», afirmó el entonces alcalde.

Hay otra alcaldesa en El Tigre

Paraqueima, fue alcalde de El Tigre entre los años 2004 y 2008 con el apoyo del Movimiento Quinta República (ahora Psuv), volvió al cargo al ganar las elecciones municipales de 2021 cuando recibió el apoyo de los partidos de la Alianza Democrática.

Fue reemplazado este 2023 por la presidenta de la Cámara Municipal de Simón Rodríguez en el estado Anzoátegui, Lilys Osuna, quien se juramentó recientemente.

La decisión fue tomada debido al escándalo público que produjeron las palabras de Paraqueima respecto al mural y las exigencias de inhabilitación de la Asamblea Nacional de 2020.

El fiscal de Venezuela no ofreció mayores detalles del caso. No obstante, especialistas en derecho a nivel nacional cuestionan las medidas tomadas por el Estado e indican que las sanciones penales son severas, a pesar que no se justifica el menosprecio hacia la obra pintada en el muro.