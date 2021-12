Hogares venezolanos reducen gastos en adquisición de alimentos, dicen economistas de la Ucab

Con los datos elaborados a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) los economistas de la Ucab, Luis Zambrano Sequín y Santiago Sosa, aseguraron que entre 2020 y 2021 los hogares venezolanos redujeron sus gastos en adquisición de alimentos.

Zambrano y Sosa son miembros del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES-Ucab), y elaboraron un ensayo académico en el que dan cuenta cómo se ha reducido la compra de alimentos, especialmente en los hogares considerados pobres y los pobres extremos.

“Al explorar con mayor detalle la contracción del gasto en los diferentes rubros alimenticios se pone en evidencia que éste ha sido un fenómeno que ha afectado a todos los rubros demandados por los hogares pobres no extremos y los no pobres«, señalaron.

«En el caso de los pobres extremos, aunque también ha habido contracción del gasto promedio, hubo incrementos reducidos en el gasto real en bebidas, leguminosas y frutas frescas. Es de destacar la importante contracción del gasto en los casos de cereales, leche y queso, aceites, vegetales frescos, azúcares y condimentos, rubros en los que la tasa de contracción del gasto promedio se encuentra entre 30% y 40%”, afirmaron.

Desigualdad aumenta

El ensayo del IIES Ucab también da cuenta del incremento de la desigualdad entre estratos sociales, al mencionar las elevadas brechas que existen entre el gasto promedio en consumo de alimentos de los hogares no pobres y los pobres (176% en el caso de los pobres extremos y 130% en el de los de los no extremos).



En ese sentido, el reporte apunta que –entre 2020 y 2021- el incremento en la desigualdad en el gasto en alimentos fue de 18,1%, mientras en el gasto general fue de 81,3%.



“Podemos concluir, por lo tanto, que los datos reflejan un incremento, no solo en el nivel de pobreza medido mediante el gasto en consumo, sino también un incremento en la desigualdad”, precisa el informe.

“Los datos reflejan el profundo deterioro en el nivel de ingresos de la población, que ha obligado a los hogares a concentrar sus gastos en bienes perecederos y de primera necesidad. El 96% de los hogares reportan haber realizado gastos en alimentos, el 84% en aseo personal y el 75% lo ha hecho en artículos de limpieza, en contraste con el muy bajo porcentaje de hogares que reporta erogaciones en el resto de bienes y servicios”, apunta el texto. Por ejemplo, solo 14,4% gasta en ropa, 8,22% en consumo fuera del hogar y solo 7,94% de los hogares lo hace en recreación. Un 0,02% ha invertido en vehículos».

