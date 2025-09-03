Pese a que varios gremios de educadores se oponen a la medida, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, ratificó este miércoles su llamado a que los docentes, además del personal administrativo y obrero de las escuelas y liceos del país, se reincorporen a sus labores a partir de este lunes 8 de septiembre.

La Ley de Educación y el contrato colectivo de los maestros y maestras señala que la vuelta a clases es desde el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre; sin embargo, Rodríguez indicó este 3 de septiembre que desde el próximo lunes será el retorno del personal educativo, para lo que contempla varias actividades.

«El 8 de septiembre comienzan las labores administrativas y de planificación en los planteles. Se realizará una reunión virtual con docentes, personal administrativo, obrero, voceros estudiantiles y del movimiento de familia para presentar el Calendario Escolar», dijo Rodríguez en su canal de Telegram.

Indicó además que del 9 al 12 de septiembre se realizarán jornadas de formación para docentes, basadas en los programas de contenidos educativos reorganizados para su aplicación en el aula.

Según Rodríguez, se inaugurarán 30 nuevas escuelas y se rehabilitarán más de 300 instituciones, «con una meta de atender una escuela por municipio cada mes para garantizar una infraestructura óptima».

Y recordó que las prioridades para este año escolar son «garantizar que todos nuestros niños, niñas y jóvenes estén en el sistema educativo, que vayan diariamente a clases, que se cumpla el calendario escolar y se respete el horario de clases, fortalecer el PAE, brindar actividades recreativas, deportivas y culturales además de las académicas».