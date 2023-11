Más de 2 mil personas se encontraban privadas de libertad en la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo, recientemente intervenida por el Estado, según declaraciones del ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos.

En esa prisión está el anexo conocido como La Máxima, donde se realizó el operativo informado el lunes por Ceballos. También cuenta con un segundo espacio llamado La Mínima y un recinto para mujeres, pero estos últimos no fueron incluidos en el procedimiento, informaron fuentes a Efecto Cocuyo.

Un grupo de privados de libertad no identificados fueron trasladados a otros centros penitenciarios del país. Ceballos no dio detalles sobre los nuevos reclusorios a los que fueron llevados los reos provenientes de Tocuyito.

Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, que se encarga de velar por los derechos humanos de las personas presas, advierte que el traslado generaría más hacinamiento al recinto carcelario donde se les reubicara.

“En ningún lugar cabe un preso más. Todo ese gentío que están trasladando a otros sitios lo que hará es aumentar el problema (del hacinamiento)”, indica el abogado y defensor de derechos humanos.

Las cifras de detenidos no concuerda

Nieto Palma también cuestionó las cifras dadas por el ministro y señala que en esa cárcel había más personas detenidas. “Ceballos dice que había como 2.000, nosotros calculamos muchísimos más, porque era el penal que más personas tenía”, reitera.

Las cifras de hacinamiento en cárceles y calabozos policiales del país sobrepasan el 300 %, estima Una Ventana a la Libertad

En reiteradas ocasiones, Nieto Palma ha asegurado que los calabozos policiales se han convertido en las nuevas cárceles de Venezuela, ya que la mayoría de las personas detenidas en el país se encuentran recluidas en centros de detención preventiva y no en prisiones.

El pasado mes de julio, la ministra para el Servicio Penitenciario, Celsa Fantiel Ontivero, aseguró mediante una publicación en su cuenta de Instagram que la cantidad de centros de detención preventiva en el país era de 1.000.

“La más grave situación penitenciaria que se vive en los actuales momentos de Venezuela, está en los centros de detención preventiva. Por primera vez en la historia, la mayor cantidad de muertos en las cárceles se dan en los centros de detención preventiva y no por peleas entre reclusos, sino que se mueren por enfermedades”, enfatiza Nieto Palma.

Tocorón parte dos

El experto en temas carcelarios señala que los operativos realizados en Tocorón y en Tocuyito son muy similares: ambos se hicieron en la madrugada, se desplegaron los funcionarios de seguridad y se escaparon los pranes.

“Algo que ocurrió en Tocorón, y también en Tocuyito, es que no se sabe dónde está el pran. El Niño Guerrero y su banda, quienes se enteran antes de lo que pasaba y huyeron con antelación. Acá no se sabe el destino del pran de Tocuyito, Richardi, nadie sabe de él, pudo haber escapado como ocurrió en Tocorón, junto a otro grupo de reclusos”, asevera.

Nieto Palma afirma que una de las diferencias entre los operativos es que en este no se desplegaron 11 mil funcionarios, que sí rodearon Tocorón. “En Tocuyito hubo una especie de rendición por parte de los reclusos; hasta donde sabemos no hay enfrentamientos ni personas fallecidas”, dijo el defensor de derechos humanos.

Construir más cárceles

Aunque Nieto Palma no piensa que el problema carcelario se resuelva con la creación de más prisiones. En el caso venezolano dice estar de acuerdo con la construcción de un centros para penados y otros para procesados.

“Necesitamos construir nuevas cárceles y eso lo ofreció Iris Varela, cuando la nombraron ministra, que en cada estado de Venezuela debería haber un centro para procesados y uno para sentenciados”, reiteró.

Una Ventana a la Libertad estima que el 70 % de los reclusos en el país no tienen sentencia y están en situación de procesados; solo el 30 % de los privados de libertad están condenados.

Nieto Palma cuestiona los planes ejecutados por el Gobierno para acabar con el alto retardo procesal en el país, ya que estos no han funcionado. Entre ellos, la Comisión que implementó Maduro para reducir el hacinamiento los centros de detención preventiva en 60 días.

“Si no se atacan los problemas y ponen pañitos de agua caliente, no habrá solución hasta ahora. Esta Comisión no hizo nada, creo que el problema es que no buscan soluciones reales, no se reúnen con la gente que conoce del problema y creen que se la saben toda”, añadió.

