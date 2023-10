Néstor Richardi Sequera Campos, alias El Richardi o El Papa, es el máximo pran de la cárcel de Tocuyito del estado Carabobo, donde este miércoles 25 de octubre funcionarios de seguridad retomaron el control del penal, en el marco del operativo “Operación de Seguridad Penitenciaria Gran Cacique Guaicaipuro Tocuyito”.

Este delincuente con amplio prontuario criminal tiene su centro de operaciones en este recinto, a pesar de que, según una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Richardi debería estar en libertad tras cumplir su condena.

A Richardi lo condenaron a 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado en el año 2000. En 2008 su defensa apeló a la condena y recibió una reducción de la pena a 17 años y 6 meses de prisión.

Según el portal Insight Crime, Richardi no es el líder de una megabanda, pero en la cárcel tiene el control de la llamada “causa” (cobro de cuotas a los reclusos) y de las extorsiones a las que somete a los comerciantes de las zonas aledañas a Tocuyito, municipio Libertador del estado Carabobo.

Este pran tiene conexiones en el estado Cojedes y también vive de algunos comercios en los que hay incursionado como el de charcuterías y la minería ilegal. El pran además es fanático de los deportes y especialmente es un aficionado del béisbol.

“Siempre busca rodearse de atletas de élite, especialmente peloteros”, señala una investigación de Connectas.

En ese trabajo se describe que el acceso al pabellón donde vive el pran es una edificación de ladrillos, que está custodiada por seis presos armados con fusiles AK-103, AR-15, FAL y pistolas 9 mm.

Richardi llegó al poder criminal en este centro penitenciario gracias a Wilmer José Brizuela Vera, asesinado dentro de la cárcel de Tocorón, por varios reclusos. “Wilmito” fue el primer pran de Venezuela y estaba vinculado con delitos como sicariato, porte ilícito de arma de fuego, secuestro, lesiones y quebrantamiento de medidas cautelares.

Los excesos de Richardi dentro de la cárcel carabobeña han sido tan grotescos que el cantante puertorriqueño Anuel estuvo de visita en Tocuyito el pasado 8 de abril de 2023. El cantante reguetonero compartió fotografías junto al cabecilla delictivo y otros dos hombres.

El pran también tenía un estudio musical dentro de la cárcel y es conocido por artistas de géneros urbanos.

Richardi se despidió de Tocuyito

Aunque no hay información oficial, el delincuente posteó en sus redes sociales un mensaje de despedida a sus más de 80 mil seguidores.

“10 meses en la música y me gané el cariño y el respeto de todos ustedes que han creído en mí. No, no pienso defraudarlos esté donde esté mi enfoque será la música, no sé cuánto tarde en poder saber de ustedes y ustedes de mí. Los amo team R7 y llegó el momento del ‘free Rsiete” es solo un hasta luego”.

Hasta el momento se desconoce el paradero del pran. El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, no ha dado un balance sobre la operación.

