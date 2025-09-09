Habrá lluvias este 9 de septiembre en zonas de Venezuela

Zonas de Venezuela continuarán con lluvias, algunas acompañadas de descargas eléctricas, este martes 9 de septiembre, dijo el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) al ofrecer su pronóstico diario del tiempo.

«En la madrugada y la mañana se prevé cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país; resaltando, zonas con precipitaciones en nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, noreste de Monagas, este de Sucre, Guárico, Apure, Trujillo y Zulia», detalló el organismo en su sitio web.

En su canal de Telegram añadió que las temperaturas máximas del día se registrarán en el este del estado Falcón, al occidente del país, donde llegarán a los 38 grados Celsius.

Después del mediodía las lluvias serán más intensas y frecuentes en Bolívar, Amazonas, Nororiente, Llanos Occidentales, Falcón, Lara, Región Central, Andes y Zulia.

Los acumulados pluviométricos del día irán en una banda de 10 a 55 litros de agua por metro cuadrado, con mayor ahínco en el estado Bolívar que afronta una emergencia por la crecida del nivel del río Orinoco.

Dónde lloverá hoy en Venezuela

Este el pronóstico del tiempo que ofrece el Inameh por regiones para el 9 de septiembre:

Región Central y Capital: Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y el Distrito Capital

Cielo de parcial a despejado en horas de la mañana; por otra parte, en la tarde y noche se esperan áreas con nubosidad y precipitaciones variables.

Región Oriental: Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro

De parcial a nublado con precipitaciones en horas de la tarde.

Región Centro Occidental: Yaracuy, Falcón y Lara

Se observará cielo con nubosidad parcial, resaltando, células convectivas con chubascos y actividad eléctrica al oeste de Falcón y noroeste de Lara.

Región Llanos Centrales: Guárico y Cojedes

De parcial a nublado con precipitaciones en la tarde y noche.

Región Llanos Occidentales: Portuguesa, Barinas y Apure

De parcial a nublado con precipitaciones en la tarde y noche.

Región Andes: Trujillo, Mérida y Táchira

De parcial a nublado con precipitaciones en la tarde y noche.

Región Zuliana

De parcial a nublado con precipitaciones en la tarde y noche.

Región Sur: Amazonas, Bolívar y Territorio Esequibo

Prevalecerá de parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones y descargas eléctricas.

Dependencia Federales: Los Roques, La Orchila, Isla de Aves

Se prevé cielo poco nublado durante casi todo el período, sin probabilidad de

lluvias.