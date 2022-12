Habitantes de Guarenas necesitan más de cuatro sueldos mínimos para cubrir pasaje de un mes a Caracas

Habitantes de Guarenas y Guatire, en el estado Miranda, gastan alrededor de 600 bolívares mensuales solo para trasladarse en transporte público hacia y desde Caracas. Mientras tanto, el sueldo mínimo en el país continúa en 130 bolívares u ocho dólares según la tasa del Banco Central del 19 de diciembre. Actualmente el pasaje en la periferia se encuentra entre los 14 y los 16 bolívares.

De esta forma, las personas que viven en esas localidades mirandinas necesitan poco más de cuatro sueldos mínimos (lo equivalente a 38,2 dólares) para ir hasta la capital y regresar, sin contar los fines de semana.

«Más o menos 40 % de mi sueldo se me va en puro pasaje, prácticamente. Yo empecé a trabajar en Caracas porque me pagan más que por la casa, pero es que ya no es rentable. A veces le tengo que pedir prestado a mi mamá y esa no es la idea. Estoy viendo si consigo un trabajo más cerca», expresó Karina Orozco, quien trabaja como dependiente en una tienda de ropa.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la remuneración promedio en el sector privado, en el Área Metropolitana de Caracas, se sitúa alrededor de los 120 dólares mensuales.

Me estan comentando que el pasaje desde Guarenas está a 15 bs. ¿Pero qué bolsillo aguanta eso? — luis mejias ✈ (@UntalLuisda_) December 13, 2022

Usuarios en redes sociales se quejan de los aumentos de la tarifa del transporte debido a que no fueron anunciados de forma oficial por ningún ente gubernamental.

«No hay gaceta que diga que ellos pueden cobrar 15 bolívares. Están haciendo lo que quieren y los que sentimos el impacto en la cartera somos nosotros», puntualizó Ricardo Torres, profesor universitario.

Fernando Mora, director de la Cámara Venezolana de Empresas del Transporte Extraurbano, dijo a Efecto Cocuyo este 19 de diciembre que los transportistas esperan una nueva reunión en los próximos días para discutir el tema del pasaje. Agregó que este se debe situar en 0,70 dólares para rutas urbanas, mientras que en lugares como Guarenas, Guatire y Ocumare del Tuy debería ser de un dólar.

«Nosotros estamos cobrando por debajo. El sector transporte está pasando por una crisis enorme y lo que le estamos exigiendo al Ejecutivo nacional es que la tarifa del transporte urbano la fijemos en dólares», apuntó Mora.

Cuánto se espera por un autobús

Entre Guatire y Caracas hay al menos 48 kilómetros de distancia. Por otro lado, desde Guarenas la ruta se acorta a 40 kilómetros. En ambas zonas viven más de 400 mil personas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Habitantes de las dos localidades afirman que el único problema no es el alto costo del pasaje, sino la espera por el transporte, por el que pueden aguardar unas dos horas, ya que algunos conductores no arrancan la unidad hasta que esta se llena por completo de pasajeros.

Por favor, a ver si alguien me puede explicar, voy a recargar Digitel por Bs.15,00 y tengo que pagarle al que recarga Bs.22,50 ¿por qué 7,50 más? Pago el pasaje con mi tarjeta de débito desde #Guarenas a #CCS el pasaje es Bs. 14,00 pero con la tarjeta es Bs. 14,9, ¿por qué? — Oscar Mujica (@franciscot1966) December 14, 2022

«Ahora el pasaje está entre los 15 y 20 bolívares y me parece súper caro. Más que todo por las personas que estudian o trabajan allá en Caracas», señaló Luis Quiaro a Efecto Cocuyo.

Una opción más económica para trasladarse desde Guarenas hasta la capital son los TransMiranda, unidades de propiedad estatal que cobran cinco bolívares por persona. Sin embargo, a diferencia de los autobuses privados que recorren varias paradas de urbanizaciones, el TransMiranda llega hasta un punto específico, por lo que aquellos que viven en conjuntos lejanos lo descartan durante las tardes y noches.

«Porque después te toca caminar con todo a oscuras y es peligroso. Entonces mejor pagas uno que es más caro, pero te deja más cerca de donde vives», comentó Orozco.

Las denuncias sobre la falta de unidades estatales también han aparecido en redes sociales. Residentes de diversos sectores de Guarenas y Guatire informan que pasan largas horas sin que alguno de estos buses aparezca y exigen respuestas al gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez.

Los aumentos de este año

«Hasta el 30 de noviembre yo pagaba 10 bolívares por subir a Caracas», expresó Elizabeth Romero, habitante de Las Rosas en Guatire. Los incrementos de la tarifa del transporte público han tomado por sorpresa a habitantes de la periferia desde mediados de año.

El 31 de agosto, la tarifa subió hasta 100 % en algunas rutas respecto a los costos del primer semestre de 2022. A partir del 1 de septiembre, autobuses con destino a La Guaira, Guarenas y Guatire empezaron a cobrar 10 bolívares por usuario. La decisión levantó protestas en el municipio Libertador del Área Metropolitana de Caracas.

Las rutas hacia Guarenas no son las únicas que experimentaron incrementos. Desde el lunes 12 transportistas del terminal de Nuevo Circo se declararon en paro para exigir un aumento de tarifas hacia los Altos Mirandinos. Solo este 19 de diciembre, usuarios reportaron la subida del pasaje a 15 bolívares en la ruta Caracas – Los Teques.

Qué dicen los transportistas

Fernando Mora explicó a Efecto Cocuyo que este 19 de diciembre el gremio de transportistas espera fijar una fecha para reunirse con autoridades del gobierno de Nicolás Maduro y Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Aseguró que la crisis del transporte en el país debe ser atendida antes de que se acabe el año 2022. Diez días atrás, José Luis Trocel, secretario del Comando Intergremial de Transporte, informó que se estaban organizando asambleas para discutir la situación en la que se encuentran los conductores y unidades.

«El otro grave problema es que el combustible no está llegando en las cantidades que se requiere para que el 100 % del sector salga a laborar y todos los días tenemos más del 30 % de las unidades paradas por falta de combustible», dijo. Actualmente solo 50 % de los autobuses a nivel nacional se encuentra por completo operativo, afirmó Trocel.