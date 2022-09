«Es desproporcionado»: caraqueños rechazan aumento de pasaje a Bs. 3 y 4 este #1Sep

Caraqueños rechazaron el aumento de la tarifa del transporte público en la capital de Venezuela, que pasó de dos a tres bolívares para rutas cortas y cuatro bolívares para rutas directas a partir del 31 de agosto. Sin embargo, en la vía que va desde El Silencio hasta Petare, el costo subió a cinco bolívares, lo equivalente a 0,40 dólares según la tasa de cambio del Banco Central para el 1 de septiembre.

El ajuste representa un incremento de hasta 100 % en algunas rutas respecto a los costos del primer semestre de 2022. Mientras tanto, el sueldo mínimo en el país se mantiene en 130 bolívares o 16,4 dólares.

La profesora Elsa Guerrero sacó cuentas desde su casa en Caricuao, al suroeste de Caracas, luego de que se anunciara el aumento en los pasajes de autobús. El resultado de las sumas y multiplicaciones la tomó por sorpresa: al mes tendría que pagar al menos cuarenta dólares solo en transporte público, lo que representa 45 % de su sueldo actual.

«El aumento es desproporcionado. Yo todos los días agarro cuatro camionetas para ir a trabajar. En la mañana una de Caricuao a Plaza Venezuela, luego otra de Plaza Venezuela a Coche. En la tarde hago lo mismo, pero a la inversa, para regresar. ¿Cómo voy a hacer ahora? Casi la mitad de lo que gano lo uso para pagar puro pasaje», explicó a Efecto Cocuyo, este jueves.

El incremento de tarifas también tomó por sorpresa a José Gregorio Moraima, vigilante en un restaurante, que prefirió tomar el Metrobus desde Zona Rental-Plaza Venezuela hasta la estación Zoológico, puesto que este cobra solo 1 bolívar de pasaje.

«Esto no puede ser. No hay ningún papel o gaceta en el que se diga que el pasaje subió. Es muy fuerte esto. Yo venía gastando 80 bolívares en transporte, agarrando lo más barato. Ya no quiero ni saber cuánto me va a tocar ahora. Aprovecho cuando veo un Metrobus para pagar menos», indicó.

Efecto Cocuyo realizó un recorrido en Caracas este 1 de septiembre para verificar los nuevos costos del transporte y preguntar a los usuarios sus opiniones sobre el ajuste. A las 2:30 p.m. se reportó una protesta en la avenida Casanova, en el municipio Libertador, en contra del aumento del pasaje de las unidades que van hacia La Guaira y cubren 31 kilómetros. Las personas se sorprendieron cuando este jueves les cobraron 10 bolívares en esa ruta, lo equivalente a 1,3 dólares.

#1Sep 2:30 pm Protesta en la Avenida Casanova en el semáforo que va a Plaza Venezuela por el aumento del pasaje del transporte público que cubre la ruta Caracas-La Guaira #Caracas #AumentoPasaje (video Cortesía) pic.twitter.com/nyiFoUMnzl — Red-58 (@Red5818) September 1, 2022

Aumentos después de la 1 p.m.

El 31 de agosto, usuarios en redes sociales denunciaron que las unidades que van desde Plaza Venezuela, en el centro-este de la ciudad, hasta Caricuao y Las Adjuntas, en el oeste, cobraban una tarifa mayor a los cuatro bolívares pasada la 1:00 p.m.

No obstante, Efecto Cocuyo consultó a choferes y colectores en la parada de Zona Rental, quienes aseguraron que la tarifa hasta Caricuao y Las Adjuntas se mantiene en cuatro bolívares durante todo el día, desde las 5:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., que es cuando terminan la jornada.

«Es mentira que estamos cobrando dependiendo de la hora. Esto es cuatro bolívares todo el día. No podíamos seguir cobrando menos que eso, porque la plata se nos va nada más en doscientos litros de gasoil para la unidad, que te cobran a 0,25 dólares en las gasolineras», comentó Harold Solórzano, conductor de la línea Carabobo desde Zona Rental, que lleva hasta hacia El Valle-Coche.

Choferes de las unidades que cubren las rutas hacia Antímano y La Yaguara afirmaron lo mismo: la tarifa se mantiene estable y no cambia según la hora.

Aunque la mayoría de las quejas de usuarios se concentran en el municipio Libertador, en otras zonas de Caracas los transportistas también aumentaron las tarifas.

En el barrio José Félix Ribas de Petare, municipio Sucre, las unidades comenzaron a cobrar tres bolívares por trasladar pasajeros hasta la redoma de Petare, una ruta de unos 4,4 kilómetros. Desde Puente Baloa, también en Petare, los autobuses que van hasta Chuao y el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) cobran igualmente tres bolívares. Es la misma tarifa que manejan los buses que van desde Chacao hasta Palo Verde.

«Desde el lunes que viene van a empezar a cobrar cuatro bolívares, nos advirtieron hoy», indicó Laura Ojeda, administradora, en Puente Baloa.

Los transportistas dicen que es necesario

Transportistas comentaron a Efecto Cocuyo que el aumento de pasaje fue acordado el 30 de agosto en una reunión de gremios en el municipio Libertador. Argumentan que las tarifas anteriores no alcanzaban para surtir combustible y cubrir el mantenimiento una unidad de transporte.

«Un solo caucho nos cuesta 150 dólares y nosotros también tenemos que subsistir», comentó Solórzano.

Desde Bellas Artes, en la ruta que va a Ruiz Pineda, los pasajeros parecen resignados a pagar cuatro bolívares, no se oyen quejas en voz alta, como en Plaza Venezuela. Sin embargo, expresan su descontento entre susurros, en las filas para abordar los buses.

«A mí la pensión se me va completa solo en venirme desde Caricuao. Les tengo que pedir a mis hijos que me completen un pasaje. Ahora menos me va a alcanzar», dijo Esperanza Gudiño, de 67 años.

A la espera de una reunión con el Ejecutivo

Fernando Mora, director de la Cámara Venezolana de Empresas del Transporte Extraurbano, explicó a Efecto Cocuyo que los gremios están esperando una reunión con el Ejecutivo, Nicolás Maduro para formalizar el aumento, debido a que este no ha sido publicado en gaceta oficial.

Agregó que la tarifa fue ajustada con base en el aumento del dólar, que para la tarde el 1 de septiembre se ubicaba en 8,20 bolívares en el mercado paralelo.

«No ha subido la tarifa, sino que ajustamos el precio. Estamos, de hecho, cobrando por debajo de lo que deberíamos. No pueden descalificar a los transportistas por hacer un ajuste que está haciendo todo el sector comercio. Ellos también son padres de familia que defienden sus intereses para poder tener un nivel de subsistencia por lo menos», dijo Mora.

Actualmente, según la Cámara Venezolana de Empresas del Transporte Extraurbano, hay 150 mil transportistas registrados a nivel nacional y el sector funciona a 60 % de su capacidad real. Mora advirtió que la crisis de combustible los perjudica de forma significativa.

«Hay un 40 % rotativo, que surte combustible hoy y que puede pasar tres o cuatro días para volver a surtir», puntualizó Mora.

El Centro Iberoamericano de Desarrollo Urbano asegura que había 3 millones 205 mil personas hasta 2021 en Caracas, debido a la crisis migratoria venezolana. 60 % de ellas concentradas en el municipio Libertador, el grueso poblacional junto con los residentes del municipio Sucre (al este de la ciudad), que se movilizan en transporte público superficial.