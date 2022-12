Transportistas llaman a asambleas para evaluar aumento de pasaje

Representantes de gremios de transporte en Venezuela llamarán a asambleas las próximas semanas para evaluar un aumento en el costo del pasaje del transporte público debido a la acelerada subida del dólar, que para la tarde del 8 de diciembre se ubicaba en 16,20 bolívares en el mercado paralelo.

Sin embargo, usuarios reportan el ajuste progresivo de tarifas en autobuses. Señalan que algunos pasaron de cobrar tres bolívares a cuatro sin aviso previo.

“Las razones por las cuáles algunos compañeros están cobrando un ajuste están relacionadas con que el dólar se ha disparado. No estamos buscando aumentar para ganarle, sino para más o menos mantener el servicio. ¿En cuánto podría ser? Entre seis y ocho bolívares este año“, comentó José Luis Trocel, secretario del Comando Intergremial de Transporte.

Transportistas del municipio Libertador ya estaban cobrando cuatro bolívares para el 6 de diciembre. Alegaron que el precio del combustible y de los repuestos los obliga a ajustar el pasaje.

“Ya casi todos están cobrando cuatro. Últimamente estamos amaneciendo para echar 100 litros de gasoil“, expresó Ramón Machado, conductor de la ruta Silencio-Lídice.

Efecto Cocuyo realizó un recorrido en el Área Metropolitana de Caracas para constatar el aumento de la tarifa en algunas zonas más concurridas.

El Centro Iberoamericano de Desarrollo Urbano asegura que había 3 millones 205 mil personas hasta 2021 en Caracas, debido a la crisis migratoria venezolana. Además, 60 % de ellas concentradas en el municipio Libertador, que tiene el grueso poblacional junto con los residentes del municipio Sucre (al este de la ciudad), que se movilizan en transporte público superficial.

Cuánto van a cobrar los transportistas

El incremento del pasaje aún no es oficial, al menos en la región capital de Venezuela. Sin embargo, en Plaza Venezuela, municipio Libertador, la tarifa hasta San Antonio se cobra en ocho bolívares, hasta Los Teques en nueve bolívares y Charallave, en los Valles del Tuy, en 15 bolívares.

En Petare, municipio Sucre del estado Miranda, el pasaje subió a cinco bolívares hasta Chuao. Algunos autobuses cobran ocho bolívares si van directo por la autopista.

“Ahora pagas veinte bolívares diarios si agarras dos camionetas de ida y de vuelta, como es mi caso. Tú vas sumando eso cada día y al final eso te pesa en el bolsillo. Hay veces que no bajo de mi casa, porque se me acaba el efectivo. Y dólares no me sobran”, expresó Margarita Rodríguez, habitante de El Llanito.

Trocel explica que los gastos de mantenimiento de una sola unidad pueden llegar a los 1.500 dólares y que a los transportistas no les alcanza el ingreso mensual con una tarifa de 3 bolívares, que es lo mínimo que se cobraba en el municipio Libertador y el municipio Sucre desde el 1 de septiembre de 2022.

No obstante, en octubre, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que la tarifa mínima del transporte urbano quedaba establecida en 2,50 bolívares en rutas troncales y periféricas.

“Cuando el pasaje subió a tres bolívares el dólar estaba en ocho. Tú con un dólar pagabas tres pasajes y tenías que dar un bolívar. Pero el dólar subió a doce y entonces me das un dólar, te cobro tres pasajes a tres bolívares y ahora te tengo que devolverte tres bolívares. Y esto pasó en menos de dos meses. Es un golpe muy fuerte”, dijo Machado.

Un aumento antes de fin de año

Aunque los transportistas llaman a reunirse, no hay una fecha fija para subir nuevamente el pasaje a los usuarios.

“Estamos llamando a asambleas regionales y no sabemos si vamos a llamar a una asamblea nacional para discutir el tema”, explicó Trocel.

Agregó que, además de la inflación, surtir combustible es cada vez más complicado para conductores. En el presente, solo hay 80 estaciones autorizadas a surtir gasoil subsidiado cuando antes existían al menos 600. Así mismo, en Venezuela solo está activa el 50 % de las unidades de transporte público, lo que representa una disminución del 15 % respecto a meses anteriores, detalló Trocel.

“Hay algunos que pagan el combustible a precio internacional, para poder trabajar. Porque si no pasan varios días parados, sin poder laborar”, expresó.

Qué dicen los pasajeros

Mientras tanto, usuarios se quejan de los incrementos de la tarifa de los autobuses. Denuncian que no hay ninguna gaceta oficial que los respalde.

“Yo me levanté un día y me dijeron: cuatro bolívares. Y los que mandan son los colectores. Es toda la zona del oeste hasta el este de Caracas”, puntualizó Alicia Gómez, desde El Silencio.

Actualmente, el sueldo mínimo se ubica en 130 bolívares o 9,6 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela. Una persona que tome dos autobuses diarios en el municipio Libertador, pagaría un mínimo de 160 bolívares mensuales, lo que supera el salario establecido por el gobierno venezolano.